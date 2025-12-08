Najskuplji tim u istoriji, a svako malo na remontu: Vladan Milojević na ovo predugo upozorava Zvezdu

Analiza stanja u Crvenoj zvezdi ukazuje da Vladan Milojević nije jedini krivac i da je klub u dužem periodu vukao loše poteze.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Vojvodine (0:1), prepustili su prvo mjesto Partizanu i prekinuli su osam i po godina dug niz nepobjedivosti na svom terenu. Ti podaci ogolili su probleme na koje Vladan Milojević već neko vrijeme ukazuje - igrački kadar koji ima na raspolaganju nije dovoljan, jer zbog povreda ne postoji mogućnost da uklopi i uigra ekipu.

Za trenutne rezultate Crvene zvezde dio odgovornosti snosi Vladan Milojević, ali on nije jedini krivac za sve što se dešava na stadionu "Rajko Mitić". Dio problema vuče se već mjesecima, a veliki dio nastao je tokom ljetnog prelaznog roka kada je Zvezda odlučila da više nego što je potrebno promijeni igrački kadar.

Crvena zvezda je prethodnog ljeta prodala četvoricu izuzetno mladih fudbalera - Veljko Milosavljević je donio 15.000.000 evra, Andrija Maksimović 14.000.000 evra, Lazar Jovanović 5.000.000 evra, a Strahinja Stojković 2.300.000 evra. Kada se tu uračunaju bonusi za urađeno u novom klubu, kao i procenti od naredne prodaje, suma će vjerovatno iznositi preko 40.000.000 evra, što je ogroman novac za bilo koji srpski klub.

Na spisak onih koji su bili važni timu, a otišli su tokom ljeta, svakako treba dodati Šerifa Endiajea čijoj se prodaji protivio Vladan Milojević. Snažni napadač prodat je Samsunu u Turskoj za 4.000.000 evra, a iz ove perspektive djeluje da je možda bio potrebniji Zvezdi u igračkom kadru nego u tabeli koja prikazuje prihode. Klub su napustili Milan Rodić i Gelor Kanga kojima je i prije kraja sezone rečeno da ugovori neće biti produženi, kao i promašaj Dalsio za kojeg se znalo da nema mjesta u klubu. "Sitnije" prodaje bili su još Andrej Đurić, Ebenezer Anan, Luka Ilić i Puma Rodrigez, koji su zbirno donijeli nešto preko 7.000.000 evra.

Kako je Zvezda promašivala tokom ljeta?

Odlazak velikog broja igrača, Crvena zvezda je morala da nadomjesti aktivnostima tokom ljetne pijace, pred početak ove sezone. Da ne ulazimo sad u to koliko su promjene u igračkom kadru otežale posao Vladanu Milojeviću tokom evropskih kvalifikacija - jer, dobro je Zvezdi i u Ligi Evrope - analizu o ljetnim pojačanjima pišemo gotovo pola godine nakon njihovog dolaska. "Ako nisu mogli da izbace Pafos, mogli su bar da se uigraju do sada?", pomislio bi laički bilo koji navijač Zvezde nakon odgledane utakmicu u Superligi Srbije tokom posljednjih par nedjelja.

E, upravo tu leži problem. Zvezda je na motivaciju odradila dvije velike utakmice i pobijedila Lil (1:0) u FCSB (1:0) u Ligi Evrope, ali je manje-više sve ostalo što su odigrali njeni fudbaleri tokom prethodnih nekoliko mjeseci bilo daleko ispod očekivanja. Vladan Milojević kaže da ekipa ne može bolje jer je konstantno muče problemi sa povredama, ali nije to jedini razlog. Od fudbalera koji su ljetos stigli u klub samo se za jednog može reći da je pogodak.

Bombastično su dovedeni reprezentativac Srbije Miloš Veljković i reprezentativac Austrije Marko Arnautović, još prije toga dogovoren je dolazak brazilskog štopera Rodrigaa, a onda je Zvezda "istresla" sve iz džepova i kupila šta joj treba. Očigledno - pogrešno.

Za više od 15.000.000 evra dovedeni su Šavi Babika, Mahmudu Bađo, Tomaš Hendel, Frenklin Tebo Učena, Nair Tiknizjan i Mateuš Magaljaeš. Samo je brazilski golman opravdao uloženi novac i za sada djeluje da bi za Zvezdu podjednako korisno bilo da su svih 15 miliona potrošeni na čuvara mreže, a da ostali momci nisu ni dolazili u Beograd. Istina, Nair Tiknizjan je na početku mandata djelovao kao nekadašnji bek Real Madrida Marselo kada mu nije dan - što je i dalje visok nivo - ali su njegove mane u defanzivi brzo ogoljene. Takođe, Tomaš Hendel je sasvim solidna opcija za Zvezdu i njegov dolazak nije promašaj - posebno što se pričalo ili se i dalje priča o odlasku Elšnika - ali, za sada nije iskorak u odnosu na ono što crveno-bijeli već imaju.

Šavi Babika, Mahmudu Bađo i Frenklin Tebo Učena ni sa čim do sada nisu opravdali više od 10 miliona evra koji su njihovim bivšim klubovima isplaćeni prije nekoliko mjeseci. Krilni napadač reprezentacije Gabona stigao je iz Tuluza za četiri miliona evra, vezni fudbaler iz Gambije označen je kao projekat za budućnost vrijedan 3.500.000, dok je defanzivac iz Nigerije već sada možda i najveći promašaj u karijeri Marka Marina - i to težak 2.700.000 evra.

Najskuplji tim u istoriji, prepun rupa i kad su svi zdravi

Generalni direktor Zvezdan Terzić, sportski direktor Mitar Mrkela i tehnički direktor Marko Marin imaju zajedno više od vijeka iskustva u fudbalu, ali će se u narednom periodu sve češće pričati kako su tokom ljeta napravili određene početničke greške. Kada je formiran aktuelni igrački kadar, mnogo stvari nije posloženo na svoje mjesto.

Crvena zvezda je procijenila da Marko Arnautović može da zamijeni Šerifa Endiajea, koji je očajnički tražio izazov u nekoj jačoj ligi nakon što ga je Milojević "oživio", a on mu za to vratio najbolje što umije. Crvena zvezda je procijenila da bi Miloš Veljković mogao da bude novi lider njene odbrane, iako kroz karijeru nije bio vođa ni na klupskom, ni na reprezentativnom nivou. Procjenjivala je Zvezda i redovno griješila - da je Babika novi Bukari, da je Bađo defanzivni vezni kakav treba klubovima iz Top 5 liga, a da će Naira Tiknizjana samo "preprodati" nakon što formu iz Rusije pokaže i Evropi.

Tako se došlo do situacije da Zvezda ima igrače, ali da od njih niti može da izvuče maksimum, niti su oni redovno u timu. Frenklin Tebo Učena najčešće pauzira zbog crvenih kartona koje može da dobije u bilo koje doba dana, Marko Arnautović je igrao na šest od 18 mečeva u prvenstvu, a Šavi Babika je pauzirao tri mjeseca u kontinuitetu jer se prvo prilagođavao srpskom fudbalu, a zatim polomio nogu.

Čak bi i navijače Crvene zvezde koji redovno prate svoj voljeni klub šokirala informacija da Mahmudu Bađo ima 11 nastupa u timu i to osam u domaćem prvenstvu i tri na međunarodnoj sceni. Bivši fudbaler DAC Dunajske Strede i dalje nije popravio utisak sa meča protiv Pafosa u Beogradu, kada ga je rival "otresao" na sredini terena prije nego što su Kiprani postigli gol.

Poletjela bi Zvezda, ali sad nema krila

Možda bi Vladan Milojević uspio da uklopi novajlije u tim, možda bi situacija bila potpuno drugačija da Timi Maks Elšnik nije razmišljao o odlasku iz kluba i da najvažniji fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić nije bio povrijeđen tokom jeseni. Možda bi Crvena zvezda danas djelovala potpuno drugačije da Mirko Ivanić igra u samo malo boljoj formi ili da je Nemanja Radonjić na vrijeme smirio bubice zbog kojih je nedavno bio suspendovan.

Pošto se ništa od toga nije desilo, Vladan Milojević je morao da uklapa nove igrače u tim koji nije znao šta mu je osnova, a koga će njoj da pridoda. Ispostavilo se da uigravanje štoperskog tandema uopšte ne ide po planu, a da je mjesto centralnog veznog jedino na kojem trener Zvezde ima više opcija nego što mu je potrebno. Tako smo Hendela gledali na nekoliko pozicija, pa čak i kao lažno desno krilo jer tamo nije imao ko da igra.

Uoravo su krila najveći problem u aktuelnom timu Crvene zvezde... Mirko Ivanić je na lijevom boku kao kapiten i igrač koji bi trebalo da ima najviše uticaja na igru, a sve ostalo je... Pa, da kažemo, tanko. Od toga da Aleksandar Katai više ne može da pomogne Zvezdi na evropskoj sceni, preko toga da je Radonjić bio naizmjenično povrijeđen i suspendovan, da je ugovor sa Piterom Olajinkom raskinut tokom sezone, pa do toga da je favorit za startnu postavu u Gracu momak od 17 godina.

Na početku ljetnih priprema Crvena zvezda je imala Mirka Ivanića, Aleksandra Kataija, Nemanju Radonjića, Vladimira Lučića, Lazara Jovanovića, Uroša Kabića, Pitera Olajinku, Felisija Milsona i Jegora Pruceva. Danas se čini da će se Vladan Milojević protiv Šturma odlučiti za Luku Zarića. A možda je i najbolje tako...

Mora remont u timu, opet!

Izgleda da je veliki broj promjena u igračkom kadru tokom svakog ljetnog prelaznog roka nova realnost Crvene zvezde. Ako bi se sad pravio presjek, sigurno bi bilo igrača kojima Crvena zvezda nije zadovoljna i koje bi voljela da proda, ali i onih drugih koji bi sami tražili da napuste klub.

Već se zna da odlazi Omri Glazer i on vjerovatno neće čekati ljeta već će u januaru potražiti novi klub jer je potpuno u drugom planu. Nair Tiknizjan je stigao u Beograd da bi mu on bio usputna stanica ka zapadu Evrope, Seol Jung Vu je i prethodnog ljeta bio blizu transfera, a Timi Maks Elšnik je spakovanih kofera išao ka aerodromu kada mu je javljeno da ipak ne prelazi u Tursku.

Pitanje je i kakav će status narednog ljeta imati Bruno Duarte, pošto ove sezone Zvezdi nije dao dovoljno - barem ne u kontinuitetu. Naravno, jedan od prioriteta Zvezde morao bi da bude rastanak sa Milsonom koji je već mjesecima nedovoljno koristan timu, a crveno-bijeli bi narednog ljeta mogli da se rastanu i sa Nemanjom Radonjićem.

Kada se na sve to doda promjena na klupi, odnosno odlazak Vladana Milojevića koji će se gotovo sigurno desiti na kraju sezone, jasno je da Crvenu zvezdu čeka izuzetno turbulentno ljeto. Novi trener i izgradnja novog tima obećavaju mnogo novosti iz crveno-bijelog tabora.