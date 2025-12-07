Vladan Milojević više nema opcija za Šturm: Povrijedio se još jedan igrač Crvene zvezde

Crvena zvezda igra u izuzetno jakom tempu tokom jeseni, a povrede je ne zaobilaze, pa će Vladan Milojević imati velikih problema protiv Šturma u Gracu.

Crvena zvezda u četvrtak igra protiv Šturma u Gracu, a trener Vladan Milojević imaće velikih problema da sastavi tim za taj meč. Brojne povrede koje su zaradili igrači crveno-bijelih u prethodnom periodu sprječavaju iskusnog trenera da izvede najjači sastav na megdan Austrijancima, a sada je već pitanje u kolikoj će mjeri Zvezda mora da "pretumba" tim za meč koji bi mogao da bude ključan u borbi za nokaut fazu.

"Ostali smo bez nekoliko igrača", rekao je Vladan Milojević nakon poraza od Vojvodine u Beogradu, ukazujući na probleme koji traju tokom čitave jeseni. Sada su izraženiji nego ikada, jer Zvezda u ovom trenutku gotovo da nema dovoljno opcija za "sastavljanje" ofanzivnog dijela tima pred evropsko gostovanje...

Kako se povrijedio Bruno Duarte?

Nakon završetka meča Crvene zvezde i Vojvodine brazilski napadač Bruno Duarte je pao na travu, a tek je uz pomoć ljekarskog tima uspio da ode sa stadiona. Duarte je povrijedio skočni zglob i za sada se ne zna kolika je pauza pred njim, ali se situacija na prvi pogled čini veoma ozbiljno.

Ukoliko je Bruno Duarte završio jesenji dio prvenstva, to znači da Vladan Milojević ostaje bez još jedne napadačke opcije i da će u predstojećim mečevima morati da improvizuje. Duarte je ove sezone već propustio šest prvenstvenih mečeva, ali je generalno gledano bio pouzdana opcija Vladana Milojevića - i kao napadač, ali i kao ofanzivni vezni.

Ko će igrati protiv Šturma?

Jesenji dio sezone već je završio Marko Arnautović koji se povrijedio protiv FCSB u Beogradu, pa je jasno da Zvezda ima samo jednog klasičnog napadača u timu. To je Aleksa Damjanović (17) koji ove sezone ima sedam mečeva za Grafičar, šest mečeva za Crvenu zvezdu i tri meča za omladince Crvene zvezde u Ligi šampiona za fudbalere do 19 godina. U dresu Zvezde nije postigao nijedan gol ove sezone, dok je u dresu Grafičara bio precizan samo jednom u Kupu Srbije, protiv TSC-a.

Zvezda u Gracu neće imati na raspolaganju ni krilne napadače Nemanju Radonjića i Vladimira Lučića. Radonjić je završio polusezonu čim se vratio nakon suspenzije, dok je Lučić zbog operacije krajnika na višemjesečnoj pauzi. Takođe, tim je tokom jeseni napustio Piter Olajinka, još jedan ofanzivac koji bi - da je u formi - dobro došao Zvezdi. Ovako... Zvezda ima probleme i na krilnim pozicijama.

Aleksandar Katai je odigrao tek 21 minut u grupnoj fazi Lige Evrope jer mu ne prija tempo u kojem se igra na međunarodnoj sceni, kapiten Mirko Ivanić trenutno nije u formi koja ga je krasila tokom prethodnih sezona, a od srpskih fudbalera koji mogu da odgovore zadacima na boku Vladan Milojević ima još samo Luku Zarića (17) koji je u Bragi odigrao prvih devet minuta na evropskoj sceni.

Reprezentativac Angole Felisio Milson ima 106 minuta i nikakav doprinos na mečevima u Ligi Evrope, a jedine golove ove sezone postigao je krajem jula - u domaćem prvenstvu protiv OFK Beograda (7:1) i u Evropi protiv Linkolna (5:1). Sa druge strane, Šavi Babika je u cijeloj sezoni odigrao šest mečeva, a minuti protiv Vojvodine bili su mu prvi nakon što se dva mjeseca oporavljao od povrede. Prije toga je mjesec dana bio van tima jer se nije dovoljno dobro prilagodio srpskom fudbalu.