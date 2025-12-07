Nemanja Radonjić završio sezonu: Vladan Milojević otkrio detalje o Zvezdinom fudbaleru

Vladan Milojević otkrio detalje o krilnom napadaču Crvene zvezde Nemanji Radonjiću.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima velikih problema sa igračkim kadrom, trener Vladan Milojević često ističe koliko mu fudbalera nedostaje, a nakon poraza od Vojvodine otkrivena je još jedna loša vijest. Krilni napadač Nemanja Radonjić vjerovatno je završio sezonu!

Kako je trener Vladan Milojević istakao, on će propustiti utakmice do kraja tekućeg prvenstva, što je ogroman hendikep za Zvezdu koja je i prije te informacije imala problema da povredama krilnih napadača. Samo nekoliko dana nakon što je vraćen u tim nakon suspenzije, a na insistiranje Vladana Milojevića, Radonjić je završio sezonu.

"Nećemo ga videti, ja mislim do kraja prvenstva", rekao je Vladan Milojević nakon meča protiv Vojvodine o fudbaleru koji nije ni bio u konkurenciji za ovaj meč, a prenosi "Telegraf".

Podsjećamo, Crvena zvezda je nedavno suspendovala Nemanju Radonjića, ali je on ubrzo vraćen u tim - iako je tvrdio da nije pod kaznom. Insistirao je Vladan Milojević da se brzonogi krilni napadač priključi treninzima zbog loše kadrovske situacije, ali... Radonjić je nakon suspenzije odigrao tek oko 25 minuta protiv Čukaričkog i zatim nije bio u sastavu za Vojvodinu.

Vladan Milojević je komentarisao svoj odnos sa Nemanjom Radonjićem, a nema sumnje da je računao na njegovu brzinu i za naredni evropski meč. Crvena zvezda već u četvrtak igra protiv Šturma u Gracu i pitanje je ko će se naći na krilnim pozicijama za taj meč. Milojević na raspolaganju ima Mirka Ivanića i Felisija Milsona koji ne blistaju u ovom dijelu sezone, maloljetnog Luku Zarića i tek oporavljenog Šavija Babiku koji se vratio na teren poslije dva mjeseca.