Nemanja Radonjić nije teže povrijeđen: Vraća se na teren prije kraja sezone

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Krilni napadač Crvene zvezde Nemanja Radonjić nije završio sezonu, ali ga čeka pauza.

Nemanja Radonjić nije teže povrijeđen Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Vojvodine u Superligi Srbije, a odmah nakon meča stigla je zabrinjavajuća vijest. Ipak, situacija nije ozbiljna koliko se u prvi mah činilo - krilni napadač Nemanja Radonjić nije završio sezonu, već polusezonu, pa ćemo ga u proljećnom dijelu prvenstva opet gledati na terenu.

To znači da Radonjića ne čeka višemjesečna pauza, ali u klubu za sada ne žele da licitiraju sa datumom povratka na teren. Jasno je da Nemanja Radonjić neće biti na raspolaganju Vladanu Milojeviću za meč šestog kola grupne faze Lige Evrope protiv Šturma u Gracu, ali ni za prvenstvene okršaje protiv TSC-a iz Bačke Topole i Mladosti iz Lučana u posljednja dva kola domaćeg šampionata za 2025. godinu.

Crvena zvezda obaveze u domaćem prvenstvu završava u drugoj polovini decembra, a pauza neće biti duga. Očekuje se da već početkom januara bude okupljanje tima za nastavak sezone, jer Zvezdu čekaju mečevi protiv Malmea i Selte u januaru 2026. godine. Pitanje je da li će se Nemanja Radonjić oporaviti do tada.

To dodatno komplikuje situaciju sa fudbalerima na krilnim pozicijama koje Vladan Milojević ima ove sezone. Piter Olajinka je tokom sezone napustio klub i to nakon što je odigrao nekoliko katastrofalnih mečeva, dok je Vladimir Lučić na višemjesečnoj pauzi zbog operacije krajnika. Felisio Milson će igrati Kup afričkih nacija u dresu Angole, a možda će tamo biti i Šavi Babika koji se tek oporavio od preloma fibule i na teren vratio poslije dva mjeseca pauze. Za kraj, Crvena zvezda ima na lijevom boku kapitena Mirka Ivanića koji nije u sjajnoj formi i maloletnog Luku Zarića na desnom boku.

