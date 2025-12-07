Zvezda ovako nije gubila od Baraka Bahara: Kad joj se desilo prethodni put, zvala je Milojevića

Neuspjeh tima Vladana Milojevića na svom terenu prekinuo je nevjerovatan niz i podsjetio na sezonu u kojoj je Barak Bahar vodio ekipu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Vojvodine u 18. kolu Superlige Srbije, pošto je Novosađanima gol Njegoša Petrovića bio dovoljan da odnesu sva tri boda sa stadiona "Rajko Mitić". Aktuelni šampion Srbije je zbog tog rezultata prepustio prvo mjesto na tabeli Partizanu samo nekoliko dana nakon što se pobjedom nad Čukaričkim vratio na čelo tabele. Za Zvezdu je ovaj poraz, slobodno možemo reći, istorijski!

Bio je ovo treći poraz Crvene zvezde u tekućem šampionatu, a takve stvari se posljednjih sezona crveno-bijelima ne dešavaju često. Primjera radi, Zvezda je imala sezone koje je završavala bez ijednog poraza, a u prethodnom prvenstvu imala je samo jedan neuspjeh - protiv Radničkog u Kragujevcu (4:1) u drugom kolu plej-ofa, kada je već osigurala šampionsku titulu.

Kada je Zvezda izgubila tri meča tokom jeseni?

Možda se pomislili da se ovako nešto nije desilo tokom aktuelne dominacije Crvene zvezde u srpskom fudbalu, ali... Izraelski stručnjak Bahar Bahar vodio je tim u jesenjem dijelu sezone 2023/24 i upisao je tri neuspjeha u prvenstvu. Bili su to mečevi protiv Voždovca u petom, Čukaričkog u sedmom i Partizana u devetom kolu.

Vjerovatno se brojni navijači Crvene zvezde sjećaju da je Voždovac krajem avgusta 2023. godine pobijedio Crvenu zvezdu (3:2) na svom terenu i to tako što je stekao tri gola prednosti koje gosti nisu mogli da nadoknade. Samo dvije nedjelje kasnije Čukarički je na svom terenu bio bolji od Zvezde (2:1) zahvaljujući strašnom golu Sandeja Adetundžija koji je raspalio po lopti sa velike distance.

Na kraju, Partizan je u devetom kolu bio bolji od Crvene zvezde (2:1), ali taj meč se nije igrao u predviđenom terminu. Bio je to posljednji meč u jesenjem dijelu sezone, a i posljednji meč na klupi za izraelskog stručnjaka. Bibars Natho je pogodio sa bijele tačke nakon što je Milan Rodić napravio penal, Mateuš Saldanja je duplirao prednost, a gol Šerifa Endiajea nije bio dovoljan da se izbjegne poraz. Ubrzo nakon tog meča počeo je drugi mandat Vladana Milojevića na klupi Zvezde.

Prekinut najluđi niz Crvene zvezde

Sva tri poraza Baraka Bahara dogodili su se na gostovanjima, isto kao i svi porazi u drugom mandatu Vladana Milojevića. Zapravo, Crvena zvezda je protiv Vojvodine prekinula niz dug čak 159 utakmica, odnosno osam i po godina tokom kojih nije poražena na svom terenu.

Serija mečeva na kojima Crvena zvezda nije izgubila pred svojim navijačima počeo je baš pobijedom nad Vojvodinom u aprilu 2017. godine, dok je trener ekipi bio Miodrag "Grof" Božović. Njega je naslijedio Vladan Milojević, zatim su na klupi sjedili Dejan Stanković, Miloš Milojević i Barak Bahar, da bi se serija nevjerovatnih rezultata prekinula tek u drugom mandatu Vladana Milojevića.