Zvezda ostala bez pola tima i postala šampion svijeta: Svaki navijač dobro zna šta je bilo 8. decembra 1991. godine!

Fudbaleri Crvene zvezde savladali Kolo-Kolo (3:0) u Tokiju, za Interkontinentalnu titulu.

Izvor: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda je finišu sezone 1990/91 osvojila Kup Evropskih šampiona, nakon što je bolje izvodila udarce sa bijele tačke od fudbalera Olimpika iz Marseja. Najveći uspjeh jugoslovenskog fudbala nadograđen je nekoliko mjeseci kasnije - crveno-bijeli su u Tokiju savladali Kolo-Kolo (3:0) i osvajanjem Interkontinentalnog kupa postali svjetski šampioni.

Na današnji dan, prije 34 godine, Crvena zvezda je na drugom kraju planete bila uspješnija od šampiona Južne Amerike, u meču koji je odlučivao o najboljem timu na svijetu. Vladimir Jugović je postigao prvi gol na meču, kapiten Dejan Savićević isljučen je u posljednjim minutima prvog dijela igre, ali su golovi Jugovića i Darka Pančeva u nastavku riješili pitanje pobednika. Zvezda je, dok je u državi već trajao građanski rat, postala najbolji fudbalski klub na svijetu.

Zvezda - Kolo Kolo 3:0 Izvor: YouTube/Crvena zvezda

Samo nekoliko mjeseci ranije, Crvena zvezda je ostala bez okosnice tima koji je igrao u Bariju. Odmah nakon osvajanja evropske titule iz kluba su otišli kapiten Stevan Stojanović, defanzivci Refik Šabanadžović i Slobodan Marović, vezni fudbaler Robert Prosinečki i napadač Dragiša Binić. Takođe, trenera Ljupka Petrovića koji je preuzeo Espanjol naslijedio je Vladica Popović, igračka legenda Zvezde i jedan od najvažnijih fudbalera u klupskoj istoriji.

Titule evropskog i svjetskog šampiona objedinili su fudbaleri poput Radinovića, Belodedića, Najdoskog, Jugovića, Mihajlovića, Savićevića i Pančeva, ali... U sezoni nakon osvajanja Interkontinentalnog kupa nijedan od njih nije bio u klubu. Pančev, Savićević, Mihajlović i Jugović su karijeru nastavili u Italiji, Belodedić, Najdoski i Stošić u Španiji, a Radinović se odselio u Švedsku.

Tako je u godinu dana nakon osvajanja Evrope, a sve zbog građanskog rata u Jugoslaviji i sankcija međunarodne zajednice prema Jugoslaviji, rasturen najuspješniji tim u klupskom fudbalu na ovim prostorima. Ipak, ostaće zapisano da je zlatna generacija Crvene zvezde u Tokiju uradila ono što niko iz Istočne Evrope nije - nakon osvajanja evropske titule uzet je i trofej namijenjen svetskom šampionu, koji je Steaui izmakao zbog poraza od argentinskog River Plejta.

