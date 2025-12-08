logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda ostala bez pola tima i postala šampion svijeta: Svaki navijač dobro zna šta je bilo 8. decembra 1991. godine!

Zvezda ostala bez pola tima i postala šampion svijeta: Svaki navijač dobro zna šta je bilo 8. decembra 1991. godine!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fudbaleri Crvene zvezde savladali Kolo-Kolo (3:0) u Tokiju, za Interkontinentalnu titulu.

Crvena zvezda prije 34 godine postala šampion svijeta Izvor: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda je finišu sezone 1990/91 osvojila Kup Evropskih šampiona, nakon što je bolje izvodila udarce sa bijele tačke od fudbalera Olimpika iz Marseja. Najveći uspjeh jugoslovenskog fudbala nadograđen je nekoliko mjeseci kasnije - crveno-bijeli su u Tokiju savladali Kolo-Kolo (3:0) i osvajanjem Interkontinentalnog kupa postali svjetski šampioni.

Na današnji dan, prije 34 godine, Crvena zvezda je na drugom kraju planete bila uspješnija od šampiona Južne Amerike, u meču koji je odlučivao o najboljem timu na svijetu. Vladimir Jugović je postigao prvi gol na meču, kapiten Dejan Savićević isljučen je u posljednjim minutima prvog dijela igre, ali su golovi Jugovića i Darka Pančeva u nastavku riješili pitanje pobednika. Zvezda je, dok je u državi već trajao građanski rat, postala najbolji fudbalski klub na svijetu.

Zvezda - Kolo Kolo 3:0
Izvor: YouTube/Crvena zvezda

Samo nekoliko mjeseci ranije, Crvena zvezda je ostala bez okosnice tima koji je igrao u Bariju. Odmah nakon osvajanja evropske titule iz kluba su otišli kapiten Stevan Stojanović, defanzivci Refik Šabanadžović i Slobodan Marović, vezni fudbaler Robert Prosinečki i napadač Dragiša Binić. Takođe, trenera Ljupka Petrovića koji je preuzeo Espanjol naslijedio je Vladica Popović, igračka legenda Zvezde i jedan od najvažnijih fudbalera u klupskoj istoriji.

Titule evropskog i svjetskog šampiona objedinili su fudbaleri poput Radinovića, Belodedića, Najdoskog, Jugovića, Mihajlovića, Savićevića i Pančeva, ali... U sezoni nakon osvajanja Interkontinentalnog kupa nijedan od njih nije bio u klubu. Pančev, Savićević, Mihajlović i Jugović su karijeru nastavili u Italiji, Belodedić, Najdoski i Stošić u Španiji, a Radinović se odselio u Švedsku.

Tako je u godinu dana nakon osvajanja Evrope, a sve zbog građanskog rata u Jugoslaviji i sankcija međunarodne zajednice prema Jugoslaviji, rasturen najuspješniji tim u klupskom fudbalu na ovim prostorima. Ipak, ostaće zapisano da je zlatna generacija Crvene zvezde u Tokiju uradila ono što niko iz Istočne Evrope nije - nakon osvajanja evropske titule uzet je i trofej namijenjen svetskom šampionu, koji je Steaui izmakao zbog poraza od argentinskog River Plejta.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC