Ko će pobijediti u finalu Vimbldona? Đoković nema dilemu

Novak Đoković odabrao je favorita u finalu Vimbldona, najbolji svih vremena riješio je da blagu prednost da Karlosu Alkarazu.

Izvor: Screenshot/YouTube/@Wimbledon/@eurosport_tennis

Novak Đoković je u polufinalu pretrpio poraz od Janika Sinera, pa će sada mirno moći ga gleda duel dvojice mladića koji su učili kroz njegove mečeve. Poslije izgubljenog meča, najbolji teniser svih vremena bio je upitan ko će pobijediti u finalu, pa je riješio da blagu prednost da Špancu.

Janik Siner izborio je prvi put u karijeri finale Vimbldona, za razliku od njega Karlos Alkaraz je dvije godine zaredom osvajao ovaj turnir i oba puta bio je bolji od Novaka Đokovića. Ovog puta, za rivala će morati da ima nekog drugog, ali dobro poznatog tenisera. Igraće protiv Sinera, a ako nam ova dvojica momaka pruže duel sličan onom od prije mjesec dana na Rolan Garosu, biće to još jedan meč vrijedan borbe za titulu.

Ujedno, biće to i drugo uzastopno finale u kojem se susreću Italijan i Španac. U prvom meču, u Parizu, slavio je novi "kralj šljake", Alkaraz je bio bolji poslije preokreta i pet setova u susretu koji je trajao pet sati i 29 minuta. U međusobnim duelima Španac je bolji i vodi 8-4.

Ko je Novakov favorit?

Oba puta na putu do finala Novaka je zaustavio Janik Siner, te Srbin nije imao priliku da se ponovo sastane sa Alkarazom, kao onomad na Australijan openu. Ipak, Đoković prati rad mlađih kolega, pa je procijenio da bi veće šanse u ovom duelu mogao da ima Španac. "Daću malu prednost Karlosu kao favoritu, zbog dvije titule koje je osvojio ovdje i zbog načina na koji i gra i samopouzdanja koje trenutno ima", rekao je Novak.

"Ali to je samo mala prednost, jer Janik izuzetno dobro udara lopticu. Mislim da će to ponovo biti veoma tijesan meč kao što smo imali u Parizu", izjasnio se Novak.

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Da li Siner pamti poraz u Parizu?

Veliki uticaj u ovom susretu mogla bi imati i priprema Sinera za ovaj meč. Ostaje pitanje da li Italijan i dalje pamti bolan poraz i preokret najvećeg rivala? "Mislim da ako bi mi to bilo previše u glavi, ne bih bio u situaciji da ponovo igram finale, pretpostavljam", kroz osmijeh je rekao "broj 1".

"Veoma sam srećan što ponovo dijelim teren sa Karlosom. Biće teško, znam to, ali radujem se tome. Trudim se da se uvijek nađem u ovakvim situacijama, volim to. Nedjelje na svakom turniru su veoma posebne. Ali ovo je pitanje na koje ne mogu da odgovorim jer mislim da je to nešto što osjećate prije meča, a i tokom meča. Mogu vam dati odgovore poslije. Drugačiji meč. Radujem se tome", dodao je Siner.

Šta je Alkaraz rekao pred meč sa Sinerom?

Alkaraz ulazi kao blagi favorit u ovaj meč, ako ni zbog čega drugog onda zbog nedavno održanog finala u Parizu. Međutim, Španac ne misli da ima prednost nad Sinerom: "Nimalo nemam prednost. Ono što Janik ima, zato što je učio iz svega kao veliki šampion, iz poraza, iz mečeva koje igra, on jednostavno postaje bolji poslije svakog meča, poslije svakog dana", rekao je Alkaraz.

Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

"Prilično sam siguran da će mnogo toga ponijeti iz finala Rolan Garosa, da će biti bolji. Biće bolji fizički, biće bolji mentalno. Biće spreman u nedjelju da da 100 odsto. Ne razmišljam da li ću imati mentalnu prednost u nedjelju", dodao je Španac.