Novak Đoković nosio poseban reket protiv Janika Sinera da oda počast legendi

Novak Đoković je iskoristio polufinale Vimbldona protiv Janika Sinera da još jednom pokaže koliko cijeni GIljerma Vilasa.

Novak Đoković je iskoristio polufinale Vimbldona koje je igrao protiv Janika Sinera da oda priznanje jednom teniskom velikanu, a da to niko nije primijetio. Cijeli meč je na njegovoj torbi bio detalj posvećen Giljermu Vilasu, ali to je prošlo nezapaženo. Ipak španski mediji sada bruje o tome.

Novak je na kraju izgubio meč 6:3, 6:3, 6:4, a kada je napuštao teren mogli smo da vidimo kako na torbi sa strane ima repliku reketa marke "Hed" koji je nazvao po Giljermu Vilasu, a koji je ovaj teniser koristio u svojoj bogatoj karijeri. Pogledajte taj detalj na njegovoj torbi dok izlazi sa terena:

Ko je Giljermo Vilas?

Upravo sa takvim reketom Giljermo Vilas je osvojio 62 trofeja, od toga četiri grend slema. Harizmatični Argentinac iz Mar Del Plate dva puta je osvajao Australijan open, jednom Rolan Garos i jednom US Open, sve krajem sedamdesetih. Bio je drugi reket svijeta, mada neki izvori navode da je trebalo da bude prvi na ATP listi, ali mu bodovi nisu dobro računati u jednom momentu.

"Znam da je naporno radio da bi došao do ovih rezultata. Nole je imao veoma teško djetinjstvo u zemlji koju je karakterisao rat, niko mu nije pomogao. Morate da shvatete da ne postoji univerzalni put kojim stižete do cilja. On je zabavan igrač, uvijek se smije, ali kada se naljuti, bolje je da ne budete blizu. Nekada baci reket jer nije zadovoljan kako igra, ali se uvijek izvlači iz teških situacija. To je nešto što ima u glavi, njegova glava dominira u svemu. Prvi put kada sam ga vidio bilo je to u meču protiv Korije na Rolan Garosu. Odmah sam shvatio da će postati šampion", rekao je Vilas o Novaku.

U Beogradu ga je prestigao

Kada je 2021. godine u Beogradu Novak dobio Matsa Moranga došao je do 951. pobjede u karijeri i izjednačio se na petom mjestu vječne liste sa Argentincem. "Sa ovom pobjedom sam stavio svoje ime u istoriju zajedno sa jednim velikanom. Naravno to što sam u istoj rečenici sa legenom poput Vilasa zaista me čini ispunjenim i srećnim", rekao je tada Novak, a sada je opet pokazao koliko cijeni Argentinca.

