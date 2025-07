"Janik Siner i Iga Švjontek su velika sramota za Vimbldon"

Iga Švjontek i Janik Siner dvoje su tenisera koji su obezbijedili finale Vimbldona, ali to nije jedino zajedničko Poljakinji i Italijanu - oboje su bili i suspendovani zbog dopinga.

Izvor: Shutterstock

Iga Švjontek je pobijedila Belindu Benčić za prolaz u finale Vimbldona, potom je Janik Siner savladao Novaka Đokovića i zakazao duel sa Karlosom Alkarazom, takođe u finalu. Oboje su prvi put u karijerama uspjeli da zabilježe ove uspehe, ali to nije jedino zajedničko Poljakinji i Italijanu - oboje su nedavno bili i odložili suspenzije zbog dopinga. Zbog same činjenice da su dvoje tenisera u finalu prestižnog turnira u Londonu, pokreću se brojne debate, pa je tako "The Telegraph", riješio da obradi ovu temu.

Iga Švjontek bila je kažnjena jednomjesečnom pauzom, dok je Janik Siner tri mjeseca morao da bude van teniskih protokola. Kratke pauze se očigledno nisu odrazile na njihovu igru, pošto su oboje vrlo dominantno stigli do finala u Londonu. Ipak, ono što su mediji prepoznali kao veliki problem je činjenica da su oboje bili "Broj 1" na svijetu u trenutku kad je otkivano da su pali na doping testovima.

"Po prvi put na turniru i u istoriji grend slema, dvoje igrača koji su odslužili suspenzije zbog dopinga takmičiće se za titule u muškom i ženskom singlu. Činjenica da su oboje višestruki osvajači velikih turnira i da su prošle godine bili rangirani kao 'Broj 1' na svijetu kada su pali na doping testovima, samo je učinila da mogućnost da će postati šampionu u Londonu bude još kontroverznija", počinje Ben Ramsbi u tekstu.

"Nemiri zbog njihovih tromjesečnih, odnosno jednomjesečnih suspenzija, dodatno su se pogoršali zbog načina na koji su njihovi slučajevi riješeni. To uključuje činjenicu da su im sankcije ponuđene, a ne izrečene! Zato su efikasno mogli da odsluže suspenzije kada im je to odgovaralo, a da nijedno od njih nije propustilo grend slem turnir kao rezultat toga", stoji u tekstu.

Šta je pisalo u tekstu o Sineru i Švjontek?

"Saga o Sineru datira iz marta prošle godine, kada je pao na doping testu na steroid klostebol šest nedjelja nakon što je osvojio svoju prvu veliku titulu na Australijan openu. Italijan je bio pozitivan na doping test i tokom i poslije Mastersa 1000 u Indijan Velsu. Kao rezultat toga, automatski mu je oduzeto 400 bodova i nagradni fond od 250.000 funti koje je osvojio na tom turniru, gdje ga je u polufinalu pobijedio Karlos Alkaraz."

Međutim, Siner je u svoju odbranu istakao da nije znao da je njegov fizioterapeut Đakomo Naldi koristio nedozvoljenu supstancu, što je očigledno bilo dovoljno da Italijan dobija veoma blagu kaznu. Već tada povela se debata među teniserima, a komentari su uglavnom glasili: "Različita pravila za različite igrače". Tada su se oglasili Nik Kirjos, Luka Puj, Marija Šarapova...

"Siner je osvojio US open prije nego što je Svjetska antidoping agencija objavila da će se žaliti na odluku da on 'nije snosio krivicu ili nemar' i da će tražiti suspenziju od jedne do dvije godine", dodaje se.

Kako je utvrđeno da je Iga Švjontek bila pozitivna na doping testu?

"Tenis se još oporavljao od svega ovoga kada je ITIA u novembru bacila još jednu bombu objavom da je Švjontek prihvatila jednomjesečnu suspenziju zbog nedozvoljenih supstanci. Otkriveno je da je četvorostruka i tadašnja šampionka Rolan Garosa bila pozitivna na trimetazidin (TMZ) – koji se obično koristi za liječenje angine i drugih srčanih oboljenja - oko nedjelju dana prije US opena."

"Kao i Siner, privremeno je suspendovana nakon turnira, ali ta sankcija nije objavljena nakon što se i ona žalila i ubijedila ITIA da ima valjano opravdanje. Njen slučaj se fokusirao na lijekove koje je Poljakinja uzimala zbog 'džet lega i problema sa spavanjem', za koje je uspjela da dokaže da su bili kontaminirani 'niskim nivoima' temporomandibularnog metilenzola (TMZ)", stoji u tekstu.

Jedini razlog zbog kojeg je Iga dobila svega jedan mjesec suspenzije bio je taj da je kriva jer nije upotrijebila sve moguće mjere predostrožnosti da bi se zaštitila od kontaminacije. Krajni ishod bio je: "I Siner i Švjontek su mogli da igraju na Australijan openu u januaru - prvi dok je čekao ishod žalbe, a druga dok je čekala da čuje da li će agencija takođe pokušati da produži njenu zabranu."

Poslije osvajanja titule Siner je sklopio dogovor sa WADA da će odslužiti tromjesečnu kaznu, dok je Iga po izricanju presude već odslužila 22 dana, te joj je bilo ostalo još svega nedjelju dana izvan tenisa.

Šta su rekli ostali teniseri?

Potrudio se novinar "The Telegraph", da se prisjeti svih izjava tenisera u tom periodu. Najprije je citirao Novaka Đokovića koji je tada rekao: "To nije dobra slika za naš sport, to je sigurno. Većina igrača sa kojima sam razgovarao u svlačionici, ne samo u posljednjih nekoliko dana, već i u posljednjih nekoliko mjeseci, nisu zadovoljni načinom na koji je ceo ovaj proces vođen. Većina igrača ne smatra da je to fer. Većina igrača smatra da postoji favorizovanje. Izgleda da gotovo možete uticati na ishod ako ste vrhunski igrač i ako imate pristup vrhunskim advokatima."

Slične komentare imali su i Džesika Pegula i Britanac Lijam Brodi, dok je Kirjos na svom Tviter nalogu dodao: "Tužan dan za tenis", a Sten Vavrinka je tada rekao: "Više ne vjerujem u čist sport".

"Moguće je da će jednog dana Siner i Švjontek konačno moći da pobjegnu od svoje kontroverzne prošlosti, kao što su to učinili drugi koji su odslužili suspenzije zbog dopinga, prije njih. Ali kada dođe do vrhunca ovogodišnjeg Vimbldona, biće gotovo nemoguće ne primijetiti ta dva slona u staklarskoj radnji", završio je novinar.

