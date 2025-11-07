logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Broni Džejms je ove sezone još gori nego što smo mislili

Broni Džejms je ove sezone još gori nego što smo mislili

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Broni Džejms nije napredovao u odnosu na svoju "ruki" sezonu i zaista za sada ne pravi nikakvu razliku za Lejkerse.

Broni Džejms očajan na početku sezone Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Lebron Džejms je povrijeđen i ove sezone nije odigrao niti jedan meč za LA Lejkerse, dok njegov sin jeste - i navijači s razlogom kažu "bolje da nije". Broni Džejms nije napredovao od svoje "ruki" sezone u NBA ligi i pitanje je koliko dugo će ga još Lejkersi držati u timu jer iz meča u meč ostavlja sve slabiji utisak.

Iako mu je ove sezone minutaža porasla - i sada igra nešto preko 13 minuta po utakmici - brojke ne govore da je Broni Džejms za ovaj nivo košarke i da je pitanje da li bi danas bio u Lejkersima da mu otac nije jedan od najvećih svih vremena.

U dosadašnjem dijelu sezone odigrao je šest utakmica i na njima ukupno postigao devet poena. Preciznije, Broni Džejms prosečno bilježi 1,5 poena, 1,8 asistencija i 0,8 skokova po meču. Takođe, šut je vrlo slab i trenutno pogađa tek 21,4 odsto iz igre (3/14 na šest utakmica).

Ukupno, za sada ima 34 utakmice u NBA ligi i utisak je da nije dorastao ovom nivou košarke, s tim da pruža solidna izdanja u odbrani i to je segment u kome ga često i hvali trener Džej Džej Redik.


Ipak, sve se čini da će uskoro rastanak i Lebrona Džejmsa i Lejkersa, što bi moglo da ubrza i odluku o njegovom nasljedniku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga LA Lejkers Broni Džejms Lebron Džejms

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC