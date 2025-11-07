Broni Džejms je ove sezone još gori nego što smo mislili

Broni Džejms nije napredovao u odnosu na svoju "ruki" sezonu i zaista za sada ne pravi nikakvu razliku za Lejkerse.

Lebron Džejms je povrijeđen i ove sezone nije odigrao niti jedan meč za LA Lejkerse, dok njegov sin jeste - i navijači s razlogom kažu "bolje da nije". Broni Džejms nije napredovao od svoje "ruki" sezone u NBA ligi i pitanje je koliko dugo će ga još Lejkersi držati u timu jer iz meča u meč ostavlja sve slabiji utisak.

Iako mu je ove sezone minutaža porasla - i sada igra nešto preko 13 minuta po utakmici - brojke ne govore da je Broni Džejms za ovaj nivo košarke i da je pitanje da li bi danas bio u Lejkersima da mu otac nije jedan od najvećih svih vremena.

U dosadašnjem dijelu sezone odigrao je šest utakmica i na njima ukupno postigao devet poena. Preciznije, Broni Džejms prosečno bilježi 1,5 poena, 1,8 asistencija i 0,8 skokova po meču. Takođe, šut je vrlo slab i trenutno pogađa tek 21,4 odsto iz igre (3/14 na šest utakmica).

Ukupno, za sada ima 34 utakmice u NBA ligi i utisak je da nije dorastao ovom nivou košarke, s tim da pruža solidna izdanja u odbrani i to je segment u kome ga često i hvali trener Džej Džej Redik.

Guards/forwards are shooting 31.6% vs Bronny James this season (6/19)



They also recorded 7 AST for 5 TO



LOCKDOWN.pic.twitter.com/J51TBl6lWH — BronnyMuse (@BronnyMuse06)November 5, 2025



Ipak, sve se čini da će uskoro rastanak i Lebrona Džejmsa i Lejkersa, što bi moglo da ubrza i odluku o njegovom nasljedniku.