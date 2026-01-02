Evo kako će izgledati Denver poslije povrede Nikole Jokića i ko je ostao treneru Dejvidu Adelmanu.
Nikola Jokić povrijedio je koljeno i neće ga biti čitav januar u ekipi Denvera, tako da se van terena pridružio Kristijanu Braunu, Aronu Gordonu i Kameronu Džonsonu koji su već neko vreme povrijeđeni. Da stvar bude gora po Nagetse, odmah već u sljedećoj utakmici protiv Toronta povrijedio im se i peti igrač - Jonas Valančijunas.
Upravo je Litvanac trebalo da mijenja Jokića u ovih mjesec dana, međutim prve prognoze govore da bi nekoliko sedmica mogao da pauzira zbog povrede lista koju je zaradio krajem treće dionice protiv Reptorsa.
Raspad sistema zbog povrede Nikole Jokića: Denver bez petorice igrača
U pitanju je povreda oko koje su posebno oprezni u NBA ligi, pošto je povezana i sa pucanjem ahilove tetive (najteže povrede u sportu), tako da čak neće biti iznenađenje ako se Jonas Valančijunas na parket vrati otprilike u isto vrijeme kada i Jokić. Prije njih očekuju se i Gordon, Braun i Džonson.
Ipak, bez petorice od sedmorice najplaćenih igrača u timu - Denver će morati da pokaže zube. Tek sada se vidi sa koliko slabim timom igra Nikola Jokić i koliko kompenzuje svojim nevjerovatnim partijama. Kada se skloni Jokić iz tima, jasno je da je Denver među slabijim timovima NBA lige, tako da s razlogom o njemu govorimo kao o najkorisnijem igraču - što mu opet neće biti dovoljno da osvoji MVP priznanje ove sezone.
Ko će sada igrati za Denver?Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Sve oči biće uprte u Džamala Mareja koji je jedini "preživjeli" starter u Denveru. U prethodnim sezonama češće je Marej bio taj koji je povrijeđen i za koga su drugi morali da igraju, a sada ćemo vidjeti kako je to kada Kanađanin mora da povuče. Ipak je na talonu ulazak u plej-of, koji ne bi smeo da dolazi u pitanje, iako nema Jokića i još četvorice bitnih igrača.
U posljednjoj utakmici vidjeli smo ogromnu minutažu za Pejtona Votsona i Spensera Džounsa, takođe Džejlen Piket i Brus Braun su dijelili minutažu na bekovskoj poziciji kraj Mareja, dok je Tim Hardavej ovog puta svojih 30 minuta zaradio s klupe.
Biće zanimljiva uloga za Darona Holmsa koji je malo do sada igrao za Denver, a koji će morati da bude prva opcija na centru.
Ostaje da se vidi da li će Denver morati da reaguje zbog ovoga i da li će dovoditi neke nove igrače, pošto su pred sljedeći meč sa Klivlendom prijavili da su čak i Džulijan Strouter i Džamal Marej pod znakom pitanja, a malo je očekivati da Denver sa Zikom Nađijem, Kurtisom Džounsom i Hanterom Tajsonom može u plej-of.
To je zaista tim ispod svakog nivoa za NBA ligu, otud treba i skinuti kapu Nikoli Jokiću šta uspjeva svih ovih godina u Koloradu.