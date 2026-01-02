logo
Raspad sistema zbog povrede Nikole Jokića: Denver bez petorice igrača

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Evo kako će izgledati Denver poslije povrede Nikole Jokića i ko je ostao treneru Dejvidu Adelmanu.

Denver bez petorice igrača juri plej-of Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić povrijedio je koljeno i neće ga biti čitav januar u ekipi Denvera, tako da se van terena pridružio Kristijanu Braunu, Aronu Gordonu i Kameronu Džonsonu koji su već neko vreme povrijeđeni. Da stvar bude gora po Nagetse, odmah već u sljedećoj utakmici protiv Toronta povrijedio im se i peti igrač - Jonas Valančijunas.

Upravo je Litvanac trebalo da mijenja Jokića u ovih mjesec dana, međutim prve prognoze govore da bi nekoliko sedmica mogao da pauzira zbog povrede lista koju je zaradio krajem treće dionice protiv Reptorsa.

U pitanju je povreda oko koje su posebno oprezni u NBA ligi, pošto je povezana i sa pucanjem ahilove tetive (najteže povrede u sportu), tako da čak neće biti iznenađenje ako se Jonas Valančijunas na parket vrati otprilike u isto vrijeme kada i Jokić. Prije njih očekuju se i Gordon, Braun i Džonson.

Ipak, bez petorice od sedmorice najplaćenih igrača u timu - Denver će morati da pokaže zube. Tek sada se vidi sa koliko slabim timom igra Nikola Jokić i koliko kompenzuje svojim nevjerovatnim partijama. Kada se skloni Jokić iz tima, jasno je da je Denver među slabijim timovima NBA lige, tako da s razlogom o njemu govorimo kao o najkorisnijem igraču - što mu opet neće biti dovoljno da osvoji MVP priznanje ove sezone.

Ko će sada igrati za Denver?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Sve oči biće uprte u Džamala Mareja koji je jedini "preživjeli" starter u Denveru. U prethodnim sezonama češće je Marej bio taj koji je povrijeđen i za koga su drugi morali da igraju, a sada ćemo vidjeti kako je to kada Kanađanin mora da povuče. Ipak je na talonu ulazak u plej-of, koji ne bi smeo da dolazi u pitanje, iako nema Jokića i još četvorice bitnih igrača.

U posljednjoj utakmici vidjeli smo ogromnu minutažu za Pejtona Votsona i Spensera Džounsa, takođe Džejlen Piket i Brus Braun su dijelili minutažu na bekovskoj poziciji kraj Mareja, dok je Tim Hardavej ovog puta svojih 30 minuta zaradio s klupe.

Biće zanimljiva uloga za Darona Holmsa koji je malo do sada igrao za Denver, a koji će morati da bude prva opcija na centru.

Ostaje da se vidi da li će Denver morati da reaguje zbog ovoga i da li će dovoditi neke nove igrače, pošto su pred sljedeći meč sa Klivlendom prijavili da su čak i Džulijan Strouter i Džamal Marej pod znakom pitanja, a malo je očekivati da Denver sa Zikom Nađijem, Kurtisom Džounsom i Hanterom Tajsonom može u plej-of.

To je zaista tim ispod svakog nivoa za NBA ligu, otud treba i skinuti kapu Nikoli Jokiću šta uspjeva svih ovih godina u Koloradu.

