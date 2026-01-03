logo
"Saša me podsjeća na Nikolu Jokića": Bivši igrač Denvera oduševljen Vezenkovim, ovo mu je dobro poznato

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Monte Moris bio je zapažen u derbiju sa Panatinaikosom, ali je Saša Vezenkov ukrao slavu.

Monte Moris o Nikoli Jokiću Izvor: EPA/YOAN VALAT/EPA/ERIK S. LESSER

Nekadašnji saigrač Nikole Jokića u Denver Nagetsima Monte Moris uporedio je Sašu Vezenkova sa trostrukim MVP-jem NBA lige. On je sa srpskim asom dijelio svlačionicu u periodu od 2017. do 2022. godine i vrlo dobro poznaje njegov stil igre. Američki bek je nedavno stigao u Pirej i već u velikom derbiju protiv Panatinaikosa pokazao kvalitet.

Ipak, svi pričaju o nevjerovatnoj partiji Saše Vezenkova koji se u NBA ligi nije najbolje snašao. Postigao je 24 poena i devet skokova i bio junak pobjede protiv najvećeg rivala.

"Saša me mnogo podsjeća na Nikolu Jokića, na neki način. Samo njegov osjećaj oko obruča i inteligencija, način na koji igra", kaže Moris koji je imao riječi hvale i za Nikolu Milutinova.

"Nikola, on je krupan. Večeras je napravio nekoliko sjajnih dodavanja koja su otvorila velike šuteve u završnici".

Ovo je bio njegov prvi derbi i prvo ovakvo iskustvo na evropskom tlu, pošto je u najjačoj košarkaškoj ligi igrao osam godina.

"Osjećam se dobro, mnogo se pričalo o derbijima, samo sam želio da izađem i uradim šta mogu sa svojom kondicijom u kakvoj sam trenutno. Samo da igram za tim, znam koliko im je bilo važno da osvoje ovu pobjedu, pričali su o tome koliko je ovo rivalstvo ozbiljno i bio sam uzbuđen što sam dio toga", rekao je Moris.

Moris je doprinio sa osam ključnih poena i već opravdao epitet velikog pojačanja.

"Jednostavno se osjećao dobro. Igrao sam mnogo velikih utakmica tokom svoje karijere. Znam da je ovdje drugačija igra, učim o pravilima, ali uči se samo na greškama i stičući iskustvo. To što sam igrao u četvrtoj četvrtini pokazuje koliko mi trener vjeruje".

