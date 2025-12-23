Prvi doživotni ugovor u istoriji fudbala: PSŽ spreman da uradi što niko nikad nije

Pari Sen Žermen spreman da ponudi Luisu Enrikeu doživotni ugovor u ovom klubu.

Luis Enrike donio je Pari Sen Žermenu prvi pehar Lige šampiona u klupskoj istoriji, potom je nedavno osvojio i FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo, a vlasnik Naser El-Kelaifi je toliko zadovoljan da razmatra da mu ponudi ono što niko u istoriji fudbala nije dobio.

Prema informacijama španskog lista "As", Luis Enrike mogao bi da dobije prvi "doživotni ugovor". O čemu se radi? Aktuelnom treneru Pari Sen Žermena ugovor ističe za godinu dana i ovim potezom klub želi da mu pokaže da je nezamjenljiv.

Sportski direktor Luis Kampos, koji je sastavio ekipu uz pomoć Luisa Enrikea, smatra da ne postoji niti jedan trener na svijetu koji može trenutno da radi ovo što Španac trenutno čini sa Parižanima. Zato je spreman da mu "obezbijedi" dugoročan projekat, čak toliko dug da ne žele da razmatraju da li je to pet-deset-dvadeset godina.

Za sada Luis Enrike nije odgovorio na ovakvu ponudu, smatra da je možda i kontraproduktivna, što je samo dodatno ojačalo njegovu vezu sa Pari Sen Žermenom i vjerovatno "odbilo" ponude drugih klubova.

Luis Enrike traži samo da i dalje ima potpunu slobodu kada je tim u pitanju, da može bilo koga bez oklijevanja da ostavi na klupi, pa i dobitnika Zlatne lopte za prošlu sezonu Usmana Dembelea. Na taj način uspostavio je jasan autoritet u ekipi i za sada nije bilo pobunjenika, iako ima veliki igrački kadar i mnogo rotira.

Uticalo je to na fantastičnu atmosferu u redovima Parižana koji i ove sezone važe za prvog favorita za osvajanje Lige šampiona, očigledno sa Luisom Enrikeom na klupi - vidjećemo i da li zaista "neograničeno".

