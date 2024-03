SLAVLJE U BANJALUCI! Borac izborio završnicu Kupa BiH - "pao" je Izviđač

Rukometaši Borca slavili sa četiri gola razlike i plasirali se u završnicu Kupa BiH.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

U reavnš utakmici četvrtfinala Kupa BiH, rukometaši Borca savladali su Izviđač rezultatom 30:26 čime su nadoknadili zaostatak od jednog gola iz prve utakmice i obezbijedili plasman u završnicu takmičenja.

Većinom prvog poluvremena vodio je Izviđač, ali je Borac šesrt sekundi prije kraja prvog poluvremena vratio egal.

Izviđač je u 10. minutu poveo 5:1 i to sa igračem manje i Smajlagić je bio primoran da zove tajm aut.

Subotić odbranio zicer u kontri, a Hadžić na drugoj strani pogodio i smanjio zaostatak, a nakon promašaja gostiju još jedan. Nova izgubljena lopta "skauta" značila je još jednu kaznu i Toni Čolina morao je da zove tajm aut na 5:4.

Odbranio je Subotić pokušaj sa krila, potom i sedmerac, ali je Pavlović uhvatio svoj promašaj i pogodio za 7:5. Nakon 20 minuta igre Izviđač je imao 9:6, ali i dva igrača manje.

Uspio je Borac to da iskoristi i golom Muhovića da smanji na 9:8.

Pogodio je Hadžić sedmerac, a onda,imao priliku i za izjednačenje, međutim, pogodio je stativu, pa su gosti iz kontre ponovo otišli na plus dva - 11:9.

Uslijedila je prava drama i novi atak Borca, a gosti su propustili priliku da odu na 12:10, tačnije spriječio ih je Borčev "klinac" David Momić.

Irfan Smajlagić poslao je na gol srednjoškolca, a ovaj je odbranio sedmerac, nakon čega Klimavec pogađa za izjednačenje - 11:11.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Drugo poluvrijeme počelo je sjajnim odbranama Subotića, skinuo je dva zicera, a đurđević i Malivojević pogađali su za vođstvo Borca 13:11.

Uspio je Izviđač brzo da izjednači, ali je i Hadžić nastavio da pogađa - 14:13.

Mini-serijom 2:0 "skauti" su natjerali Smajlagića na tajm aut poslije 5 minuta u nastavku i to je donijelo izjednačenje,a poslije gola Đurđevića i vođstvo 16:15. Ni tu nisu stali crveno-plavi i Zalevski je donio plus dva, da bi u 39. minutu Borac prvi put stigao do tri gola prednosti, na semaforu je bilo 18:15 i Čolina je morao da traži minut odmora.

Mirosavljević je držao u životu goste koji su u 42. minutu smanjili na 19:18, međutim, uzvratio je Zalevski.

Nakon serije promašaja na obje strane Klimavec je pogodio za 21:18, a tu prednost održao je Muhović nešto kasnije svojim drugim golom, 15 minuta prije kraja.

Najveću prednost Borcu donio je Nikša Petrović golom za 23:19, ali Bubalo s krila smanjuje.

Sedam minuta prije kraja Bubalo je smanjio na 26:24, a u posljednjih pet minuta uslo se sa rezultsatom 28:25, nakon gola Klimaveca i iskljucenja za goste.

Subotić je bio odličan u drugom poluvremenu, ali je i Grahovac zablistao odbranivši zicer nakon čega Hadžić svojim 11. golom povisuje na 30:26 na minut i po do kraja.

Nakon pogođene stative skauti su izgubili šanse a Borac je sa konačnih 30:26 izborio polufinale Kupa BIH.

Prvo ime susreta bio je rukometaš Borca Nedim Hadžić koji je postigao 11 golova. Slađan Subotić je imao devet odbrana, dok su po tri gola postigli Đurđević, Zalevski, Klimavec i Kalamanda.

Inače, bila je ovo prva pobjeda Borca nakon sedam vezanih poraza od ekipe Izviđača, a crveno-plavi su protiv tima iz Ljubuškog posljednji put trijumfovali prije više od dvije godine.