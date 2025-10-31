logo
"Nisam u penziji": Krenule glasine da je heroj Partizana završio karijeru, on se hitno oglasio

"Nisam u penziji": Krenule glasine da je heroj Partizana završio karijeru, on se hitno oglasio

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Aleks Renfro je morao da objasni da nije u penziji i da javi da je raspoložen za novi angažman.

aleks renfro penzija Izvor: MN PRESS

Aleks Renfro je morao da javi da nije u penziji. Iskusni 39-godišnji plejmejker iz Amerike javio se na drušrvenim mrežama kako bi zaustavio glasine da je prestao da se bavi košarkom.

Iskusni organizator igre koji je za Partizan nastupao u sezoni 2018/19 i sa crno-bijelima je osvojio Kup Radivoja Koraća djelovao je vrlo ljut zbog takvih glasina.

"Nisam se povukao. Još uvijek radim i spreman sam, samo čekam pravu priliku", napisao je Renfro. Odmah mu se javio Boris Dalo, još jedan bivši plejmejker crno-bijelih da ga podrži riječima: "Da, prestanite da se šaljite sa mojim drugom". 

"Jedan od meni bliskih ljudi je rekao da je pročitao nešto što sam postavio na društvene mreže i da je pomislio da se povlačim. Smiješno. Morao sam da malo pojasnim", odgovorio mu je Aleks Renfro.

Ko je Aleks Renfro i zašto je heroj Partizana?

Renfro je cijelu karijeru proveo u Evropi, a najviše u Španiji. Igrao je za Rigu, zatim za Zagreb, Brindizi i došao je u Španiju 2012. kada je zaigrao za Valjadolid. Zatim je nastupao za Bamberg i JEnisej prije dolaska u Baskoniju. Potom je bio u Njemačkoj u Albi i Bajernu, odigrao je sezonu u Barseloni, pa zatim u Galatasaraju i Manresi prije dolaska u Partizan.

Navijači pamte kako je pogodio za produžetak u meču sa Crvenom zvezdom, a osim toga i MVP trofej koji je dobio kada je sa crno-bijelima osvojio Kup Radivoja Koraća. Tada je u finalu Zvezdi dao 18 poena, imao je 10 asistencija i 7 asistencija. Nakon Partizana igrao je za Zenit, a od 2020. je u Španiji gdje je bio u San Pablo Burgosu, Granadi, Bilbau i Betisu. 

Nosio je i dres reprezentacije Bosne i Hercegovine.

