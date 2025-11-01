logo
Partizan čeka ubitačni raspored: Stižu pakleno teška gostovanja, a prvo je u ABA ligi

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Košarkaši Partizana poslije nimalo lakog oktobra čekaju još teži izazovi u narednom periodu.

Težak raspored Partizana u novembru Izvor: MN PRESS

iiaNeće biti lako košarkašima Partizana da se oporave od šokantnog poraza od Barselone u okviru 8. kola Evrolige. Crno-beli su vezali tri neuspeha u elitnom takmičenju, a u nastavku sezone ih očekuje izuzetno težak raspored. Prvi naredni izazov je meč sa Dubaijem u ponedjeljak 3. novembra, u gostima.

Crno-bijeli će morati što pre da arhiviraju poraz iz Beograda, jer ih čeka put u Dubai, što će biti novi okršaj evroligaša, ali u ABA ligi. Potom im slijedi novo gostovanje, kada će izabranici Željka Obradovića na megdan Olimpijakosu 7. novembra u Atini. Nema predaha za crno-bijele, ni poslije toga, jer se 10. i 11. kolo igraju u okviru iste nedelje, kada će dočekati Monako, a potom putovati u Francusku gdje će odmjeriti snage sa Asvelom.

Do kraja mjeseca ih očekuju okršaji sa Fenerbahčeom u Istanbulu, kao i gostovanje Panatinaikosu, što znači da će crno-bijeli u novembru morati na tri pakleno teška gostovanja, a pri skoru 3-5 svaki sljedeći neuspjeh dodatno bi komplikovao situaciju.

Raspored Partizana u novembru:

  • 3.11 Dubai - Partizan
  • 7.11 Olimpijakos - Partizan
  • 11.11 Partizan - Monako
  • 14.11 Asvel - Partizan
  • 17.11 Igokea - Partizan
  • 21.11 Fenerbahče - Partizan
  • 23.11 Studentski centar - Partizan
  • 25.11 Panatinakos - Partizan

Obradović svjestan šta ih čeka

Trener Partizana Željko Obradović će dati slobodan dan igračima nakon naporne sedmice, ali to znači da će imati jako malo vremena za trening sa jednim od najtežih rivala u ABA ligi.

"Opet se vraćamo da je izuzetno teško, s obzirom na to da imamo malo prostora za trening. Poslije dvije utakmice u nizu, logično je da dam igračima slobodan dan. U nedjelju prijepodne veoma rano, u devet sati dolazimo na trening i poslije toga putujemo za Dubai", rekao je Obradović poslije poraza od Barselone.

