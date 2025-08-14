logo
Koliko novca će Crvena zvezda zaraditi ako uđe u Ligu šampiona? Postoji i dodatni bonus

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda mogla bi da ima još veću zaradu od ulaska u Ligu šampiona i ta cifra mogla bi da pređe 25 miliona evra...

koliko ce novca crvena zvezda zaraditi od lige sampiona Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda protiv Pafosa igra za ulazak u Ligu šampiona. Dvomeč sa kiparskim timom riješiće dilemu oko toga ko će u grupnu fazu elitnog takmičenja. Pored učešća u najprestižnijem i najjačem takmičenju boriće se i za milione. Koliko bi novca moglo da stigne na "Marakanu"?

Prema najnovijim projekcijama Zvezda bi mogla da inkasira ukupno 25 miliona evra, tačnije 25.056.000 evra. Kako? Zato što postoje dodatni bonusi koji se odnose i na TV prava i na UEFA koeficijent i sve to donijelo bi dodatni novac crveno-bijelima.

U pitanju je detalj koji se zove "Value Pillar" koji računa TV prava i desetogodišnji klupski koeficijent. Zvezda bi tako na osnovu TV prava dobila 3,7 miliona evra i još 2,4 miliona na osnovu desetogodišnjeg koeficijenta. Za pobjedu protiv Pafosa dobila bi još 4,29 miliona što bi značilo da je početna zarada 18,62 miliona evra.

Kada igraju Zvezda i Pafos?

Crvena zvezda prišla je na dva koraka do ulaska u Ligu šampiona. Da bi se našla u eliti moraće da eliminiše Pafos u četvrtom kolu kvalifikacija. Kiparski tim je napravio iznenađenje pošto je eliminisao Dinamo Kijev.

Prvi meč srpskog i kiparskog tima igraće se u utorak 19. avgusta u 21 čas u Beogradu. Revanš je zakazan za 26. avgust na Kipru takođe od 21 čas. Ono što je problem za Vladana Milojevića pred taj duel jeste što neće moći da računa na Rodrigaa i Radeta Krunića. Brazilac je dobio direktan crveni karton i vjerovatno neće moći da pomogne ekipi u dvomeču, dok bi Rade trebalo da igra u revanšu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:15
koreografija navijača Crvene zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga šampiona

