Koliko novca će Crvena zvezda zaraditi ako uđe u Ligu šampiona? Postoji i dodatni bonus

Crvena zvezda mogla bi da ima još veću zaradu od ulaska u Ligu šampiona i ta cifra mogla bi da pređe 25 miliona evra...

Crvena zvezda protiv Pafosa igra za ulazak u Ligu šampiona. Dvomeč sa kiparskim timom riješiće dilemu oko toga ko će u grupnu fazu elitnog takmičenja. Pored učešća u najprestižnijem i najjačem takmičenju boriće se i za milione. Koliko bi novca moglo da stigne na "Marakanu"?

Prema najnovijim projekcijama Zvezda bi mogla da inkasira ukupno 25 miliona evra, tačnije 25.056.000 evra. Kako? Zato što postoje dodatni bonusi koji se odnose i na TV prava i na UEFA koeficijent i sve to donijelo bi dodatni novac crveno-bijelima.

Big financial reward is on the line for the 14 teams participating in UCL PO.



If they win, not only will their €4.29m playoff bonus grow to a €18.62m UCL starting fee, but there is a lot of money to be made from the Value Pillar.



VP is based on TV rights ranking, as…pic.twitter.com/hQ05J9NwGm — Football Meets Data (@fmeetsdata)August 13, 2025

U pitanju je detalj koji se zove "Value Pillar" koji računa TV prava i desetogodišnji klupski koeficijent. Zvezda bi tako na osnovu TV prava dobila 3,7 miliona evra i još 2,4 miliona na osnovu desetogodišnjeg koeficijenta. Za pobjedu protiv Pafosa dobila bi još 4,29 miliona što bi značilo da je početna zarada 18,62 miliona evra.

Kada igraju Zvezda i Pafos?

Crvena zvezda prišla je na dva koraka do ulaska u Ligu šampiona. Da bi se našla u eliti moraće da eliminiše Pafos u četvrtom kolu kvalifikacija. Kiparski tim je napravio iznenađenje pošto je eliminisao Dinamo Kijev.

Prvi meč srpskog i kiparskog tima igraće se u utorak 19. avgusta u 21 čas u Beogradu. Revanš je zakazan za 26. avgust na Kipru takođe od 21 čas. Ono što je problem za Vladana Milojevića pred taj duel jeste što neće moći da računa na Rodrigaa i Radeta Krunića. Brazilac je dobio direktan crveni karton i vjerovatno neće moći da pomogne ekipi u dvomeču, dok bi Rade trebalo da igra u revanšu.

