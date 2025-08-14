logo
Vladan Milojević otkrio najvažniji detalj o Ivaniću: Da li se vraća Zvezdin kapiten i najbolji igrač?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Po riječima Vladana Milojevića, kapiten Mirko Ivanić će konkurisati za tim Zvezde protiv Mladosti u Lučanima.

Mirko Ivanić će konkurisati za tim Zvezde protiv Mladosti u Lučanima Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je izbacila Leh iz kvalifikacija za Ligu šampiona, sljedeći evropski protivnik joj je Pafos, ali prije toga ima obaveze i u domaćem prvenstvu. Tim Vladana Milojevića gostovaće u Lučanima, gdje će im rival biti domaća Mladost - jedan od najiskusnijih i najneugodnijih timova u domaćem prvenstvu.

Trener Zvezde govorio je o utakmici u Lučanima, ali je morao da se osvrne i na meč Crvene zvezde protiv poljskog prvaka u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Protiv Leha smo igrali protiv rivala koji je došao da rizikuje, da juri rezultat, u deficitu od dva gola. Apsolutno smo kontrolisali utakmicu, kao što smo i htjeli da ide u tom pravcu. Što se tiče discipline, to je fudbal i kartoni su sastavni dio meča", počeo je Milojević.

Zatim je šef stručnog štaba crveno-bijelih analizirao narednog rivala.

"Nije samo Mladost, sve ekipe igraju promjenjivo, početak je prvenstva, dosta igrača dolazi i odlazi. Prelazni rok je u toku, može se reći da sve ekipe igraju promjenljivo. Mladost je jedna iskusna ekipa, u posljednjim godinama bilježe odlične rezultate, stalno su u plej-ofu. To je veliki uspjeh za njih, čak su imali i šanse za Evropu. Jedna jako dobra ekipa", rekao je Milojević i pomenuo pojedince: "Mislim da je Stamenković jedan od najboljih golmana u ligi. Mislim da i Sremčević tek treba da dođe do svoje igre, on je jedno talentovano dijete koje će svakako pružiti dobru partiju, u to sam ubijeđen."

Trener Crvene zvezde odgovorio je i na pitanje koje najviše muči navijače Crvene zvezde. Mirko Ivanić je propuštao mečeve zbog povrede u posljednje vrijeme, ali bi u Lučanima mogao da se vrati na teren. Djeluje da se sjajni ofanzivac oporavio i da će biti spreman za Pafos.

"U fokusu je ova utakmica, kao i svaka prva naredna. Ne znam, vidjećemo. Imamo danas prvi trening poslije utakmice sa Lehom, tako da vidjećemo za koji ćemo se sastav opredijeliti. Osim kažnjenih igrača, za sada nemamo problema. Ivanićev oporavak ide u dobrom pravcu, vidjećemo u kom će stepenu moći da odgovori intenzitetu utakmice", zaključio je Vladan Milojević.

