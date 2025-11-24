logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izviđač i Konjuh u utorak dobijaju rivale u osmini finala Evropskog kupa

Izviđač i Konjuh u utorak dobijaju rivale u osmini finala Evropskog kupa

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Bh. predstavnici ne mogu da igraju međusobno, a sutra će saznati imena rivala na putu ka četvrtfinalu.

RK Izviđač Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Bosansko-hercegovački rukomet imaće dva predstavnika prilikom sutrašnjeg žrijeba osmine finala Evropskog kupa.

Posao su u trećem kolu uspješno odradili Izviđač, koji je eliminisao ekipu luksemburškog Didelanža, i Konjuh, koji je do velikog uspjeha stigao preko italijanskog Rajmond Sasarija. Izvlačenje parova osmine finala obaviće se u sjedištu EHF u Beču od 11.00 časova, a evropska kuća rukometa objavila je sastav šešira dan pred žrijeb.

Ljubušaci i Živiničani nalaze se u istom, drugom, tako da ne mogu međusobno da se sastanu. U drugom šeširu su i Dukla Prag (Češka), Brno (Češka), BK-46 (Finska), Balatonfiredi (Mađarska), Tatabanja (Mađarska) i Bešiktaš (Turska).

U prvom su Karvina (Češka), Olimpijakos (Grčka), Ohrid (Sjeverna Makedonija), Runar Sandefjord (Norveška), Buzau 2012 (Rumunija), Celje Pivovarna Laško (Slovenija), Trimo Trebnje (Slovenija) i Nilufer (Turska).

Utakmice osmine finala igra se 14. i 15. odnosno 21. i 22. februara. Pobjednici osam dvomeča naći će se u četvrtfinalu zakazanom za mart/april.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet EHF Evropski kup RK Konjuh RK Izviđač

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC