Izviđač i Konjuh u utorak dobijaju rivale u osmini finala Evropskog kupa

Bh. predstavnici ne mogu da igraju međusobno, a sutra će saznati imena rivala na putu ka četvrtfinalu.

Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Bosansko-hercegovački rukomet imaće dva predstavnika prilikom sutrašnjeg žrijeba osmine finala Evropskog kupa.

Posao su u trećem kolu uspješno odradili Izviđač, koji je eliminisao ekipu luksemburškog Didelanža, i Konjuh, koji je do velikog uspjeha stigao preko italijanskog Rajmond Sasarija. Izvlačenje parova osmine finala obaviće se u sjedištu EHF u Beču od 11.00 časova, a evropska kuća rukometa objavila je sastav šešira dan pred žrijeb.

Ljubušaci i Živiničani nalaze se u istom, drugom, tako da ne mogu međusobno da se sastanu. U drugom šeširu su i Dukla Prag (Češka), Brno (Češka), BK-46 (Finska), Balatonfiredi (Mađarska), Tatabanja (Mađarska) i Bešiktaš (Turska).

U prvom su Karvina (Češka), Olimpijakos (Grčka), Ohrid (Sjeverna Makedonija), Runar Sandefjord (Norveška), Buzau 2012 (Rumunija), Celje Pivovarna Laško (Slovenija), Trimo Trebnje (Slovenija) i Nilufer (Turska).

Utakmice osmine finala igra se 14. i 15. odnosno 21. i 22. februara. Pobjednici osam dvomeča naći će se u četvrtfinalu zakazanom za mart/april.

