Izviđač u osmini finala EHF Evropskog kupa! BiH sa dva kluba čeka evropsko proljeće

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Rukometaši Izviđača izborili su plasman među 16 najboljih ekipa EHF Evropskog kupa!

RK Izviđač Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

“Skauti” su poslije pobjede u Ljubuškom od dva razlike (29:27), u revanšu ponovo savladali luksemburški Didelanž 29:33 (16:13) i ovjerili plasman u osminu finala EHF Evropskog kupa.

Tamo će im društvo praviti još jedan predstavnik Bosne i Hercegovine, ekipa Konjuha iz Živinica, koja je dan ranije bila bolja od italijanskog Rajmond Sasarija.

Luksemburžani su se dobro držali sve do 10 minuta prije kraja, kada je ljubuški tim stigao do gola prednosti, da bi u finišu sačuvao smirenost i preciznost, što im je donijelo prolaz u narednu rundu.

Najefikasniji u redovima Izviđača bili su Edvin Dželilović, Mirko Mišetić, Amer Šahinović i Mile Lasić sa po pet postignutih golova, dok je u taboru Didelanža prvo ime utakmice bio David Ojie Etute sa čak 12 pogodaka.

“Skauti” dakle nastavljaju evropsku priču zajedno s Konjuhom, što je nesumnjivo veliki uspjeh bh.rukometa - dva kluba će preuimiti u Evropi.

(MONDO)

