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"Stigle vijesti iz Beča": Partizan poslije 13 godina igra Ligu šampiona!

"Stigle vijesti iz Beča": Partizan poslije 13 godina igra Ligu šampiona!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan se poslije 13 godina vraća u Ligu šampiona, a vijesti iz Beča potvrđuju da su crno-bijeli među najboljim evropskim klubovima.

RK Partizan ponovo u Ligi šampiona Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Rukometni klub Partizan potvrdio je da će poslije 13 godina ponovo će igrati u Ligi šampiona. Već nedjeljama unazad se mogla čuti ova informacija, a sada su sjajne vijesti potvrđene iz Beča, gdje je donesena odluka da se crno-bijeli nađu u elitnom evropskom društvu u sezoni 2026/27.

Partizan je zajedno sa još 26 klubova izrazio želju da se nađe među najboljim evropskim klubovima, a s obzirom na to da Srbija nema zagarantovano mjesto u Ligi šampiona, Partizan je priželjkivao vajld-kartu, što se na kraju i obistinilo.

Crno-bijeli su poslednji put nastupali u Ligi šampiona u sezoni 2012/13 i od tada je zaista prošlo previše vremena.

"Šampion države i aktuelni osvajač Kupa, Superkupa Srbije i Svesrpskog kupa od jeseni će biti tamo gdje mu je i mjesto – na mapi najboljih rukometnih klubova Evrope!", poručuju iz Partizana.

Podsjetimo, Partizan će naredne sezone predvoditi selektor Raul Gonzales koji je dobio i ozbiljna pojačanja.

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Tagovi

RK Partizan Rukomet EHF Liga šampiona

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