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Partizan može u grupu sa Zagrebom u Ligi šampiona: Objavljeni svi učesnici, Srbija ima mjesto poslije 13 godina

Partizan može u grupu sa Zagrebom u Ligi šampiona: Objavljeni svi učesnici, Srbija ima mjesto poslije 13 godina

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Partizan je saznao sve potencijalne rivale u rukometnoj Ligi šampiona.

RK Partizan u Ligi šampiona potvrđeni svi učesnici Izvor: YouTube/EHF Home of Handball

Partizan je definitivno u Ligi šampiona. Nakon 13 godina crno-bijeli će se u sezoni 2026/27 vratiti u najviši rang evropskog rukometa, a sada je EHF potvrdio kako će izgledati sezona u Ligi šampiona i ko će u njoj učestvovati. 

Potvrđeno je da će ženska verzija Lige šampiona imati 16 timova, dok će muško takmičenje biti prošireno sa 16 na 24 tima. Igraće se u šest grupa od po četiri tima, a žrijeb za grupnu fazu će se održati u petak od 11 časova po centralnoevropskom vremenu. Ženska Liga šampiona startuje 5. septembra, dok muška kreće 9. septembra. 

Ko igra Ligu šampiona u muškoj konkurenciji?

Potvrđeno je da će naredne sezone u Ligi šampiona igrati Zagreb, Olborg, Barselona, PSŽ, Magdeburg, Vesprem, Kolštad, Kjelce, Sporting, Dinamo Bukurešt, Melsungen, Orhus, GOG, Nant, Monpelje, Fihse, Pik Seged, Vardar, Visla, Porto, Celje, Krins Lucern, Kristijanštad i Partizan. Još uvijek se razmatraju mjesta za Tatabanju, Valur i Elverum. 

To znači da Partizan na žrijebu može da očekuje veliki duel sa regionalnim rivalima Zagrebom, Vardarom i Celjem, ali i mečeve sa Barselonom, Magdeburgom, Pari Sen Žermenom...

Kako izgleda Liga šampiona u ženskoj konkurenciji

Neće se kod dama mijenjati format i igraće se u dve grupe od po osam timova. Potvrđeni timovi su: Podravka, Esbjerg, Brest, Mec, HSG Blomberg-Lipe, Đer, Budućnost, Storhamar, Glorija, Krim, Odenze, Nikebing, Borusija Dortmund, FTC, Sola, ĆSM Bukurešt, dok se još razmatra prijava Moldea. 

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Rukomet RK Partizan EHF Liga šampiona

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