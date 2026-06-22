Partizan je saznao sve potencijalne rivale u rukometnoj Ligi šampiona.

Izvor: YouTube/EHF Home of Handball

Partizan je definitivno u Ligi šampiona. Nakon 13 godina crno-bijeli će se u sezoni 2026/27 vratiti u najviši rang evropskog rukometa, a sada je EHF potvrdio kako će izgledati sezona u Ligi šampiona i ko će u njoj učestvovati.

Potvrđeno je da će ženska verzija Lige šampiona imati 16 timova, dok će muško takmičenje biti prošireno sa 16 na 24 tima. Igraće se u šest grupa od po četiri tima, a žrijeb za grupnu fazu će se održati u petak od 11 časova po centralnoevropskom vremenu. Ženska Liga šampiona startuje 5. septembra, dok muška kreće 9. septembra.

Ko igra Ligu šampiona u muškoj konkurenciji?

Vidi opis Partizan može u grupu sa Zagrebom u Ligi šampiona: Objavljeni svi učesnici, Srbija ima mjesto poslije 13 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Potvrđeno je da će naredne sezone u Ligi šampiona igrati Zagreb, Olborg, Barselona, PSŽ, Magdeburg, Vesprem, Kolštad, Kjelce, Sporting, Dinamo Bukurešt, Melsungen, Orhus, GOG, Nant, Monpelje, Fihse, Pik Seged, Vardar, Visla, Porto, Celje, Krins Lucern, Kristijanštad i Partizan. Još uvijek se razmatraju mjesta za Tatabanju, Valur i Elverum.

To znači da Partizan na žrijebu može da očekuje veliki duel sa regionalnim rivalima Zagrebom, Vardarom i Celjem, ali i mečeve sa Barselonom, Magdeburgom, Pari Sen Žermenom...

Kako izgleda Liga šampiona u ženskoj konkurenciji

Neće se kod dama mijenjati format i igraće se u dve grupe od po osam timova. Potvrđeni timovi su: Podravka, Esbjerg, Brest, Mec, HSG Blomberg-Lipe, Đer, Budućnost, Storhamar, Glorija, Krim, Odenze, Nikebing, Borusija Dortmund, FTC, Sola, ĆSM Bukurešt, dok se još razmatra prijava Moldea.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!