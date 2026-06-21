Najveći hrvatski trener doveo reprezentativca Srbije

Rukometni reprezentativac Srbije Aleksa Kolaković zaigraće prvi put u regionu i to u dresu Pelistera u koji ga dovodi legendarni Lino Červar.

Izvor: MN PRESS

Otišlo je nekoliko Srba iz Bitolja, ali Eurofarm Pelister neće dozvoliti da ima sezonu bez srpskih rukometaša. Srednji bek i povremeni reprezentativac Aleksa Kolaković je potpisao jednogodišnji ugovor sa Pelisterom uz opciju produžetka saradnje na još godinu dana.

Ovaj 28-godišnjak visok 192 centimetra dolazi iz Francuske gdje je igrao u Sen Rafaelu, Šartru i Bilerikeju, a na našim prostorima nikada nije igrao i ovo će mu biti prvi susret sa regionalnim rukometom.

Aleksa je sin našeg čuvenog odbojkaškog trenera i bivšeg selektora Srbije Igora Kolakpvića. Do sada je u karijeri igrao EHF kup i nastupi sa Pelisterom će mu biti najveće iskušenje u karijeri.

Lino Červar pravi novi tim

Iskusni hrvatski trener i najtrofejniji selektor Hrvatske u istoriji Lino Červar ga je doveo kao deveto pojačanje između dvije sezone. Pre njega su došli igrači poput srednjeg beka Mihe Kotara iz Partizana, ali i Malika Tatara, Martina Serafimova, Omera Mehmedovića, Dijega Basanesea, Edvina Dželilovića, Nenada Belistojanskog... Otišli su Bogdan Radivojević, Domen Tajnik, Usama Hosni i Ilija Abutović.

Aleksa Kolaković će igrama u Pelisteru probati da ponovo uđe u sastav selekcije Srbije. On je 2020. na Evropskom prvenstvu nastupao za "orlove", a sada ima veliku konkurenciju na mjestu organizatora igre. Tu su Stefan Dodić i Lazar Kukić, ali takođe i mladi Ognjen Cenić.

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