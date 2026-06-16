Srbi otjerali Španca sa klupe Mađarske! Ćema Rodrigez skupo platio poraz od "orlova"!

Poraz u baražu za Svjetsko prvenstvo skupo je koštao selektora Mađarske.

Izvor: Jan Kirschner / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukometna reprezentacija Srbije propustila je Svjetsko prvenstvo 2025. godine u Danskoj, Hrvatskoj i Norveškoj, ali će igrati na narednom koje se 2027. godine održava u Njemačkoj.

Selekcija Raula Gonzalesa izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo pošto je u dvomeču baraža napravila malo iznenađenje i bila bolja od Mađarske.

Upravo taj poraz skupo je koštao selektora mađarske reprezentacije Ćemu Rodrigeza.

Španski stručnjak nije uspio da nakon pet vezanih učešća Mađarske na svjetskim prvenstvima izbori i šest, pa poslije četiri godine napušta klupu ove selekcije.

“Ćema Rodrigez radio je za reprezentaciju sedam godina, a posljednje četiri kao selektor. Hvala mu na radu koji je donio nezaboravne trenutke. Ipak, nismo ostvarili zadovoljavajući rezultat u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i naše šanse da se nađemo na olimpijskim igrama su značajno opale, pa smo nakon analize svega učinjenog, uzimajući u obzir brojne faktore, zaključili da je potrebna promjena i da Ćema Rodrigez napusti mjesto selektora. Novo okupljanje reprezentacije biće u novembru, ali potrudićemos e da što prije nađemo njegovog nasljednika i čim se to desi obavijestićemo javnost”, rekao je predsjednik Rukometnog saveza Mađarske Ferenc Ilješ.

Ćema Rodrigez je u Mađarsku stigao još 2012. Kao igrač, kada je iz Atletiko Madrida prešao u Vesprem u kojem je proveo pet godine, prije nego što je završio igračku karijeru u francuskom Saranu. U međuvremenu je počeo da radi kao pomoćni trener u reprezentaciji, a u aprilu 2022. godine imenovan je za selektora Mađarske.

Sa njim na čelu Mađari su osvojili peto mjesto na Svjetskom prvenstvu 2023, kvalifikovali se za olimpijske igre, te bili peti na Evropskom prvenstvu, što je bio najbolji rezultat u istoriji nacionalnog tima. Na Oi u parizz Mađari su završili kao deseti, a na posljednjem Svjetskom prvenstvu stigli su do četvrtfinala.

Na Evropskom prvenstvu održanom početkom ove godine ostali su bez zacrtanog četvrtfinala i završili kao deseti, a potom je uslijedio baraž za Svjetsko prvenstvo u kojem im se ispriječila Srbija.