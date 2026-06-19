Poznati svi učesnici 57. TV turnira šampiona u Doboju

Šest timova podijeljeno je u dvije grupe.

Izvor: Promo/TV Turnir šampiona

Rukometni TV turnir šampiona održaće se ove godine 57. put.

Jedna od najrenomiranijih smotri u ovom sportu u Evropi igraće se od 12. do 15. avgusta na terenu Stadiona sportskih igara, a organizatori su ovog petka saopštili konačan spisak učesnika.

Biće ih ukupno šest, a podijeljeni su u dvije grupe. U prvu su smješteni osvajač EHF Evropske lige Melsungen, Al Ahli i domaćin Sloga, dok se u drugoj nalaze reprezentacija Katara, Sporting i RD Grosist Slovan.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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