logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznati svi učesnici 57. TV turnira šampiona u Doboju

Poznati svi učesnici 57. TV turnira šampiona u Doboju

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Šest timova podijeljeno je u dvije grupe.

TV turnir Doboj 2026 ko učestvuje Izvor: Promo/TV Turnir šampiona

Rukometni TV turnir šampiona održaće se ove godine 57. put.

Jedna od najrenomiranijih smotri u ovom sportu u Evropi igraće se od 12. do 15. avgusta na terenu Stadiona sportskih igara, a organizatori su ovog petka saopštili konačan spisak učesnika.

Biće ih ukupno šest, a podijeljeni su u dvije grupe. U prvu su smješteni osvajač EHF Evropske lige Melsungen, Al Ahli i domaćin Sloga, dok se u drugoj nalaze reprezentacija Katara, Sporting i RD Grosist Slovan.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet TV Turnir šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC