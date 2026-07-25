Raul Gonzales za MONDO o EHF Ligi šampiona: "Idealno što Partizan prvo igra sa Nijemcima"

Raul Gonzales je okupio rukometaše Partizana i počeo pripreme za novu sezonu u kojoj će klub igrati četiri takmičenja, između ostalih i Ligu šampiona.

Izvor: MONDO

Rukometaši Partizana su utrčali u novu istorijsku sezonu. U godini kada se u "Pionir" i Beograd vraća Liga šampiona trener Raul Gonzales okupio je tim i na Banjici u hali profesora Branislava Pokrajca krenuo sa pripremama. Trofejni stručnjak koji je u Makedoniji uspio da osvoji Ligu šampiona naredne sezone vodiće crno-bijele u četiri takmičenja. Zato zna šta je najbitnije na startu.

"Sve je dobro, svi su tu i svi su zdravi. To je odlično jer ponekad igrači imaju male probleme na startu. Sada toga nema. Tu smo da igramo Ligu šampiona i za sada je dobro pa ćemo vidjeti. Zadovoljan sam time kako igrači rade i to je to. Uvijek je najbitnije da se bude zdrav. Nakon toga da se kvalitetno radi i trenira. Prvu utakmicu igramo sa Berlinom i to je za nas idealno", rekao je Raul Gonzales.

"Ovo je realnost"

Pogledajte 03:31 Raul Gonzales Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Partizan će takmičenje ove sezone početi u regionalnoj ligi, zatim će zaigrati sa Fihseom iz Berlina na startu Lige šampiona, a potom kreće i Arkus liga. Najteži mogući rival dolazi u "Pionir" 9. ili 10. septembra, aktuelni vicešampion Evrope.

"Nikad ne znate, to je nekada dobro, a nekada loše. Mi ćemo se koncentrisati na naše pripreme, gledaćemo sebe. Spremaćemo i odbranu i napad. Ja sam novi trener, ima mnogo novih igrača i trebaće nam vremena. Ali imaćemo dovoljno vremena. Na početku je mnogo lakše kada se igrači znaju, ali ovo je realnost. Novi smo, svi su novi manje-više. Tim je totalno drugačiji, imamo mnogo toga na čemu imamo da radimo u napadu i odbrani", rekao je za MONDO Gonzales.

U novom formatu Lige šampiona Partizan će igrati sa Vespremom, Fihseom i Portom u grupi, a nema puno igrača ovog tima iskustvo igranja u Ligi šampiona.

"Nije to toliko stvar iskustva koliko kvaliteta. Potrebno je imati dovoljan kvalitet da se igra. Ovi igrači su jaki u odbrani, ali dobri i u napadu. Treba nam kvaliteta u sezoni", naglasio je šef struke crno-bijelih.

"To nam je potrebno ovdje"

U Makedoniji je vodio godinama Vardar, klub sa jednim od najboljih rukometnih navijača na svijetu, a sada će nada da će grobari i na Banjici i u "Pioniru" znati da podignu tim.

"Bio sam vrlo srećan u Makedoniji u Vardaru jer su navijači bili sjajni. Pomogli su nam puno, Arena je uvijek bila puna. Oni vole rukomet i bili su igrač više. To nam je potrebno ovdje. Da se borimo za ljude, za naše navijače koji nas podržavaju. Biće fantastično nadam se", završio je Gonzales.

Šta čeka Paritizan?

Partizan je ove sezone promijenio gotovo kompletan tim pa su otišli trener Đorđe Ćirković kao i Nikola Zorić, Marko Nikolić, Nikola Zečević, Gabrijel Ikije, Liviu Caba, Miha Kotar, Veljko Popovićč, Strahinja Stanković i Vladimir Jeftić, a stigli su trener Raul Gonzales, golman Bekir Čordalija i igrači Migel Sančez-Migaljon, Uladislav Kuleš, Ilija Abutović, Miloš Kos, Joav Lumbroso, Brana Mirković, Milija Papović i Tobijas Vagner.

Ove sezone će Partizan osim domaće lige i kupa igrati regionalnu ligu i Ligu šampiona. Na početku priprema tim je odradio mjerenja i testove, nekoliko treninga, a sada se ekipa seli na Ub gdje će nastaviti pripreme.

(MONDO)

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