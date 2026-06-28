Rukometaši i sportski direktor Partizana izneli su svoja očekivanja od grupne faze Lige šampiona.

Izvor: MN PRESS

Partizan je poslije 13 godina ponovo u Ligi šampiona, ali nije imao sreće na žrijebu. Našao se u Grupi A sa Fihseom, Vespremom i Portom, a sada smo dobili i prva reagovanja iz redova crno-bijelih na žrijeb. Sportski direktor Ivan Dimitrijević je istakao da žrijeb nije bio lak.

"Nismo imali sreće na žrijebu. Daleko od toga da postoji laka grupa, ali smo u grupama D ili E mogli da se nadigravamo sa nekim ekipama. Izvukli smo bez dileme najatraktivniju grupu. Berlin je dvije godine zaredom igrao finale Lige šampiona. Jeste da u predstojećoj sezoni neće imati Dejana Milosavljeva na golu, ali će Matijas Gidsel i dalje biti predvodnik sjajnog tima. Vesprem sam po sebi nije nepobjediv, ali je isto tako izuzetna ekipa. Po mom mišljenju, u istom šeširu sa Berlinom. U najtežoj smo grupi, realno gledano biće jako teško da prođemo prvu fazu takmičenja, ali imamo trenera koji je sigurno u TOP 3 u Evropi, ekipu kakvu je on zahtijevao i svi zajedno, uz najbolje navijače na svijetu, vjerujemo da možemo da stanemo svakom na crtu i damo sve od sebe.", rekao je Ivan Dimitrijević.

Vidi opis Golman Partizana se ne plaši "grupe smrti" u Ligi šampiona: "Jedva čekam da počne" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Golman Andrej Trnavac je naglasio da jedva čeka da počne takmičenje i da hoće da se oproba protiv velikih ekipa. "Naravno da u Ligi šampiona ne očekujete lake protivnike, ali veliki su ispiti pred nama - ovogodišnji finalista Berlin, mađarski gigant Vesprem i Porto. Biće jako zanimljivo i jedva čekam da sezona počne", poručio je čuvar mreže crno-bijelih.

Simo Šijan sa druge strane očekuje goleade. "Berlin i Vesprem su ekipe koje igraju moderan rukomet, na gol više. Često završavaju utakmice sa preko 35 golova. Porto ima višegodišnje iskustvo na evrosceni, tako da biće zahtjevno, ali to je Liga šampiona."

(MONDO)

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