Počeo četvrti kamp za rukometne golmane "Nebojša Grahovac": Sa 30 polaznika radi petoro trenera

Kamp je počeo proteklog vikenda i trajaće do 26. juna.

Izvor: Golmanski kamp Nebojša Grahovac

Četvrti rukometni kamp "Nebojša Grahovac" za golmane počeo je proteklog vikenda u Banjaluci. Drugi ovakav kamp na prostoru Balkana trajaće do 26. juna, a okupio je 30 dječaka i djevojčica uzrasta od 10 do 18 godina.

"Još jedan ovakav kamp postoji u Hrvatskoj i traje već dugo. Kod nas je jedini, a sa polaznicima radi petoro trenera. Uz mene, tu su i Marija Šehovac, Dragana Vukosavljević, Bojan Ljubišić i Dejan Stanković", rekao je za MONDO pokretač kampa i čuvar mreže RK Borac m:tel Nebojša Grahovac, nastavivši:

"Djeca pored opreme imaju i adekvatne treninge, specijalizovane za ovu poziciju. Obuhvaćeno je sve - od fizike, taktike, tehnike i ostalih stvari, načina ishrane... Sve je to jedan pokazatelj kako bi profesionalni sportista trebalo da živi i mislim da će im to koristiti. Broj djece je 30 jer nismo u mogućnosti da primimo više s obzirom na to da ne bismo mogli svima adekvatno da se posvetimo."

U Banjaluku će ovih dana, ističe Grahovac, doći mnogo gostiju koji će svojim prisustvom uveličati kamp.

"Između ostalog, gosti će biti prva dva golmana reprezentacije Bosne i Hercegovine Zoran Radić i Bekir Čordalija, novi golman Partizana. Oni će zajedno da rade jedan pokazni trening. Spomenuo bih i ljude koji su pomogli, prije svega Gradsku upravu na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, koja nam je izašla u susret i pomogla realizaciju kampa. Rukometni savez Republike Srpske je takođe pomogao dolaskom nekolicine djece iz drugih klubova. Tu je i gospodin Darko Savić, pa smo u koordinaciji sa RK Borac m:tel i ŽRK Borac uspjeli da sprovedemo ovaj kamp u djelo", istakao je Grahovac za MONDO.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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