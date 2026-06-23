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Holandija mijenja selektora: Zbog Mundijala odlazi jedan od najvećih ikada

Holandija mijenja selektora: Zbog Mundijala odlazi jedan od najvećih ikada

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Štafan Olson neće više biti selektor Holandije u rukometu.

Štafan Olson neće više biti selektor Holandije Izvor: EPA/JOHAN NILSSON/TT NEWS AGENCY

Jedan od najvećih rukometaša svih vremena Štafan Olson je bez posla pošto je raskinuo ugovor sa Rukometnim savezom Holandije. Bio je selektor Holandije od 2022. godine, ali nakon što njegov tim nije uspio da se kvalifikuje na Mundijal 2027. godine.

Olson je kao trener vodio Hamarbi, bio je asistent u stručnom štabu PSŽ-a i selektor Švedske i Holandije. Ipak, mnogo je on poznatiji kao možda i najbolji desni bek ikada.

Olson je bio dio zlatne švedske generacije čuvenih Bengan Bojsa zajedni sa Magnusom Vislanderom, Stefanom Levgrenom, Magnusom Andersonom, Matsom Olsonom, Tomasom Svensonom i našim Ljubom Vranješom. 

Ima tri olimpijska srebnra, dva zlata, srebro io dve bronze na Mundijalima kao i četiri evropska zlata kao reprezentativac Švedske. Na klupskom nivou igrao je u Bundesligi i u domovini, kao i kratko za Ademar Leon. 

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