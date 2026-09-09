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Partizan doveo reprezentativca Srbije: Golman raskinuo ugovor sa Špancima i stigao u Humsku

Partizan doveo reprezentativca Srbije: Golman raskinuo ugovor sa Špancima i stigao u Humsku

Autor Tijana Jevtić
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Partizan je pojačao redove pred početak Lige šampiona, u Humsku je stigao golman Luka Krivokapić

Luka Krivokapić prešao u RK Partizan Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Partizan je sjajno započeo sezonu, a nakon što je u Boru osvojio Superkup, nema vremena za slavlje, već se radi na pojačanjima za Ligu šampiona, pa je u Humsku, uz ugovor od dvije godine, stigao golman Luka Krivokapić (24).

Reprezentativac Srbije prethodno je bio dio španskog Granoljersa, ali je rešio da raskine ugovor sa ovim timom i zaduži crno-bijelu opremu. U minuloj sezoni Krivokapić je imao 28,31 odsto uspeha na golu, pa ostaje nada da će Partizanu uspjeti da pruži podjednako dobre partije.

Riječ je o momku koji je rođen u Portugalu, ali je odabrao dres Srbije. Tokom karijere igrao je za PIK Seged, Puerto Sagunto, Štutgart i Kangas.

"Golman Luka Krivokapić novi je član Partizan AdmiralBet-a. Srpski reprezentativac je prekinuo saradnju sa španskim Granoljersom, sa kojim je imao ugovor do 2027. godine i pojačao tim Raula Gonzalesa. Iza 24-godišnjeg čuvara mreže je izuzetno uspješna sezona u kojoj je na golu španskog kluba imao 28,31 odsto uspješnosti, što govori o njegovoj konstantnosti i uticaju na igru jednog od najboljih timova ASOBAL lige, koji je sezonu završio na trećem mjestu iza Barselone i Logronja. Ugovor je potpisan na dvije godine. Luka, dobro nam došao", napisali su iz Partizana.

Partizan je tokom ljeta ozbiljno radio na pojačanjima, pa su u klub stigli: Bekir Čordalija, Miloš Kos, Ivan Abutović, Milija Popović, Brana Mirković, Vladislav Kuleš, Tobijas Vagner, Joav Lumbroso i Migel Migaljon.

Partizan počinje sezonu u Ligi šampiona domaćinstvom, pošto na megdan crno-bijelima dolazi Fukse iz Berlina. Susret je na programu u 18.45 sati, a meč će se igrati u dvorani Aleksandar Nikolić ili popularnom Pioniru.

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RK Partizan

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