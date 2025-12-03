Predsednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Aid Berbić oglasio se povodom uvreda na račun Srbije na meču u Sarajevu u okviru kvalifikacija za Mundobasket.

Izvor: MN Press/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Srbija je u dramatičnom meču savladala Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine, a pred sam početak utakmice vidjeli smo nesportske scene. Himna Srbije je izviždana, a zatim su sa tribina upućene uvrede.

Odmah nakon utakmice o tome se oglasio selektor domaće ekipe Dario Đerđa, a zatim smo vidjeli i saopštenje Košarkaškog saveza Srbije ovim povodom. Sada je gostujući na "N1" i jKS BIH Aid Berbić govorio o ispadima domaćih navijača.

"Što se tiče samog skandiranja koje je počelo u drugoj četvrtini, bilo je ružno, nekulturno, nepristojno. Nije košarkaška publika navikla na to i na takav vokabular koji se tamo iskoristio i desio. Ne znam, svi smo na toj utakmici ostali zatečeni. Što se tiče himne publika zviždi ne samo na nju, nego na sve", rekao je Aid Berbić za "N1".

"Primitivno, ali se Fanatikosa nećemo odreći"

Vidi opis "Desilo se nešto provincijski i primitivno": Predsjednik Košarkaškog saveza BIH se oglasio o uvredama Srbiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Prvi čovjek Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine je naglasio da niko ko je stigao iz Srbije nije vrijeđan i da nijedan predmet nije ubačen u teren.

"Morate znati da niti jedan igrač, niti jedan čovjek koji je došao iz Srbije nije pretrpio lične uvrede. Nije niti jedan predmet ubačen unutra. Ja vidim to kao nešto na čemu moramo da radimo u budućnosti. Moramo raditi sa navijačima i da stvari vratimo u kolotečinu. Da politika i hajp preko medija i društvenih mreža da ostane tamo gdje treba. Da ne prlja ove plemenite igre", rekao je Berbić, koji je istakao da će razgovarati sa navijačkom grupom BH Fanatikos:

"Sigurno da ćemo pokušati hladne glave - ne treba nam dolivanje ulja pred vatru. Ovo je bilo i prošlo. Pred nama je vrijeme i moramo da pokušamo da vratimo. To su ljudi i navijači. Takva je dnevna politika da je teško procijeniti gdje je granica i šta je. Svi se slažemo da je to nepristojno, ali i nama su zviždali u Turskoj kada smo bili pa se nismo bunili. Ova saopštenja što su došla su samo kontraproduktivna. Gledaćemo da to riješimo. Nismo sa njima ni razgovarali, oni su izrazili želju da kupe. Do sada nije bilo ovakve scenografije ni ovakvih reči. Nadamo se da ćemo mi to u budućnosti riješiti. Vjerovatno se i tu desilo nešto što je dosta provincijski i primitivno, ali nastojaćemo da popravimo. Moramo da dokažemo da smo bolji od drugih i da se izdignemo iznad ovoga", kazao je Berbić.

Pogledajte 01:01 Himna Srbije u Sarajevu Izvor: RTS 1/Screenshot Izvor: RTS 1/Screenshot

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!