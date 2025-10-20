logo
Užas u Italiji: Huligani kamenovali autobus i ubili vozača

Užas u Italiji: Huligani kamenovali autobus i ubili vozača

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Navijači Riete ubili su vozača autobusa Pistorije nakon utakmice.

navijaci u italiji ubili vozaca autobusa Izvor: Screenshot/Twitter/@tg2rai

Vikend u Italiji prošao je uz mnogo turbulencija, nakon tuče navijača zbog fudbalske utakmice Serije A, dogodila se tragedija i u košarkaškom svijetu. Pistorija je gostovala Rijetiju i tom prilikom zabilježila pobjedu 88:73, a poslije meča domaći navijači napali su autobus Pistorije i tom prilikom ubili vozača.

Huligani domaće ekipe napali su autobus gostujućih navijača na auto-putu Rieti-Terni, kamenovali su prevoz u kojem su bili navijači Pistorije, zasuli su ga i ciglama, a jedan od predmeta pogodio je vozača u glavu. Sve se dogodilo na oko 80 kilometara od Rima, a nakon utakmice u A2 ligi. Hitna pomoć je brzo reagovala, kao i policija, ali spasavanje vozača bilo je bezuspješno.

Na tviteru se oglasila i italijanska premijerka Đorđi Meloni koje je nakon strašne tragedije kratko ocijenila da je postupak huligana "neprihvatljiv i sulud čin nasilja". Italijanska policija čini sve da pronađe odgovornog za ubistvo nesrećnog vozača. Prema posljednjim informacijama policija je privela već petoricu navijača, među kojima su i maloljetnici, a svi oni od ranije su poznati po epizodama nasilja.

(MONDO)

