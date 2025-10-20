Rišairo Živković je 2014. godine proglašen za najvećeg talenta svijeta. Nadala se Srbija da će ga "ukrasti" Holandiji, a on majci Miri nije ispunio želju da obuče naš dres. Na kraju nije ni holandski...

Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Kada je 2014. godine "Skaj sports" objavio listu 10 igrača koji će dominirati evropskim fudbalom Srbija se ponadala. Jedan od najtalentovanijih imao je srpske korijene i ako bi prihvatio poziv Srbije...

Ipak, to se nikada nije desilo. Došao je u Beograd, odigrao 500 minuta fudbala, ali ne za reprezentaciju Srbije već za Crvenu zvezdu i proglašen je za jednog od najvećih promašaja crveno-bijelih.

Ime mu je Rišairo Živković, a fudbaler rođen u Holandiji kome je majka Srpkinja na kraju je dobio poziv selekcije za koju mnogi nisu čuli, a sada juri plasman na Mundijal.

Ko je Rišairo Živković?

Izvor: Profimedia/BELGA PHOTO KURT DESPLENTER

Rišairo Živković je rođen u miješanom braku Srpkinje Mire i muškarca sa Kurasaa, ostrva u karipskom moru. Otac je porodicu napustio kada je Rišairo bio dijete pa je on odlučio da nosi majčino prezime.

Kao vrlo talentovan ponikao je u omladinskoj školi Groningena, a sa 17 godina je u velikom transferu prešao u Ajaks. Ipak, iako je u to doba već dvije sezone igrao za Groningen u Erediviziji i bio je U19 reprezentativac Holandije u Ajaksu se nije snašao.

Očekivalo se da bude lider nove generacije kako Ajaksa, tako i selekcije Holandije, a on je slat na pozajmice, prvo u drugi tim Ajaksa, pa u Viljem II i Utreht. Igrao je u Belgiji, Kini i imao je pokušaj u Šefild junajtedu.

Katastrofa u Crvenoj zvezdi

Vidi opis Rišairo Živković bio najbolji na svijetu, pa postao najveći promašaj! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia/BELGA PHOTO KURT DESPLENTER Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/TV Arena sport Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Crvena zvezda/printscreen Br. slika: 8 8 / 8

Došao je kao pojačanje za Ligu šampiona u Crvenu zvezdu 2021. godine, ali se nije proslavio. Odigrao je 14 mečeva, ukupno oko 500 minuta, dao jedan gol i zaputo se dalje. Trenutno je u Bankoku gde igra svoju drugu sezonu.

Ni Srbija ni Holandija

Izvor: Screenshot/Twitter/@JoserNunez91

Godinama je igrao za mlađe selekcije Holandije, a Srbija se nadala da će obući dres srpskog tima. To se nikada nije desilo, a pošto ni poziv Holanđana nije došao on je 2023. godine zaigrao za Kurasao. Ipak teško da će zabilježiti više od dva nastupa pošto u veznom redu ova selekcija ima igrače poput Leandra i Žuninja Bakunje, Tahita Čonga, pa i nekadanjeg krila Partizana Ksandera Severine.

Ko je još bio na listi?

Izvor: Instagram/Alen Halilović

Brazilski štoper Dorija imao je solidnu karijeri i igrao je za Marsej i Granadu, a upisao je jedan nastup za reprezentaciju. Španski vezista Oliver Tores se ostvario u Meksiku, a sa Seviljom ima dvije Lige Evrope, dok je Škot Rajan Gold legenda u Vankuveru. Lukas Pjazon je promijenio gomilu klubova kao igrač Čelsija, a "hrvatski Mesi" Alen Halilović nije stigao da opravda velika očekivanja. Maks Mejer je sada u APOEL-u., mada je igrao za reprezentaciju Njemačke u jednom momentu. Jedini zapravo koji su postali velika fudbalska imena su Adrijen Rabio i Ajmerik Laport.