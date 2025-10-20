Rišairo Živković bio najbolji na svijetu, pa postao najveći promašaj!

Rišairo Živković je 2014. godine proglašen za najvećeg talenta svijeta. Nadala se Srbija da će ga "ukrasti" Holandiji, a on majci Miri nije ispunio želju da obuče naš dres. Na kraju nije ni holandski...
Kada je 2014. godine "Skaj sports" objavio listu 10 igrača koji će dominirati evropskim fudbalom Srbija se ponadala. Jedan od najtalentovanijih imao je srpske korijene i ako bi prihvatio poziv Srbije...
Ipak, to se nikada nije desilo. Došao je u Beograd, odigrao 500 minuta fudbala, ali ne za reprezentaciju Srbije već za Crvenu zvezdu i proglašen je za jednog od najvećih promašaja crveno-bijelih.
Ime mu je Rišairo Živković, a fudbaler rođen u Holandiji kome je majka Srpkinja na kraju je dobio poziv selekcije za koju mnogi nisu čuli, a sada juri plasman na Mundijal.
Ko je Rišairo Živković?
Rišairo Živković je rođen u miješanom braku Srpkinje Mire i muškarca sa Kurasaa, ostrva u karipskom moru. Otac je porodicu napustio kada je Rišairo bio dijete pa je on odlučio da nosi majčino prezime.
Kao vrlo talentovan ponikao je u omladinskoj školi Groningena, a sa 17 godina je u velikom transferu prešao u Ajaks. Ipak, iako je u to doba već dvije sezone igrao za Groningen u Erediviziji i bio je U19 reprezentativac Holandije u Ajaksu se nije snašao.
Očekivalo se da bude lider nove generacije kako Ajaksa, tako i selekcije Holandije, a on je slat na pozajmice, prvo u drugi tim Ajaksa, pa u Viljem II i Utreht. Igrao je u Belgiji, Kini i imao je pokušaj u Šefild junajtedu.
Katastrofa u Crvenoj zvezdi
Došao je kao pojačanje za Ligu šampiona u Crvenu zvezdu 2021. godine, ali se nije proslavio. Odigrao je 14 mečeva, ukupno oko 500 minuta, dao jedan gol i zaputo se dalje. Trenutno je u Bankoku gde igra svoju drugu sezonu.
Ni Srbija ni HolandijaIzvor: Screenshot/Twitter/@JoserNunez91
Godinama je igrao za mlađe selekcije Holandije, a Srbija se nadala da će obući dres srpskog tima. To se nikada nije desilo, a pošto ni poziv Holanđana nije došao on je 2023. godine zaigrao za Kurasao. Ipak teško da će zabilježiti više od dva nastupa pošto u veznom redu ova selekcija ima igrače poput Leandra i Žuninja Bakunje, Tahita Čonga, pa i nekadanjeg krila Partizana Ksandera Severine.
Ko je još bio na listi?Izvor: Instagram/Alen Halilović
Brazilski štoper Dorija imao je solidnu karijeri i igrao je za Marsej i Granadu, a upisao je jedan nastup za reprezentaciju. Španski vezista Oliver Tores se ostvario u Meksiku, a sa Seviljom ima dvije Lige Evrope, dok je Škot Rajan Gold legenda u Vankuveru. Lukas Pjazon je promijenio gomilu klubova kao igrač Čelsija, a "hrvatski Mesi" Alen Halilović nije stigao da opravda velika očekivanja. Maks Mejer je sada u APOEL-u., mada je igrao za reprezentaciju Njemačke u jednom momentu. Jedini zapravo koji su postali velika fudbalska imena su Adrijen Rabio i Ajmerik Laport.