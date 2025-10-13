logo
Država od 525.000 stanovnika ide na Mundijal 2026: Zbog njih će cijeli svijet učiti geografiju

Država od 525.000 stanovnika ide na Mundijal 2026: Zbog njih će cijeli svijet učiti geografiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatan rezultat napravila su Zelenortska Ostrva u kvalifikacijama za Mundijal.

Zelenortska Ostrva idu na Svjetsko prvenstvo 2026 Izvor: X/sporttvportugal/printscreen

Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva prvi put u svojoj istoriji učestvovaće na Mundijalu! Nevjerovatan rezultat napravili su momci sa ostrva u Atlantskom okeanu. Najvažniju pobjedu u istoriji svoje zemlje ostvarili su protiv Esvatinija (3:0), nekadašnjeg Svazilenda, na svom terenu - pred brojnim navijačima kojima su tako ispunjeni snovi.

Zelenortskim Ostrvima bila je potrebna bilo kakva pobjeda u posljednjem kolu, a odgovarao im je čak i remi jer Kamerun nije uspio da savlada Angolu u posljednjem kolu kvalifikacija. Tamo je bilo 0:0, ali se na to nisu obazirali momci koji su pisali istoriju i igrali za svoju dušu. Golove su postigli Roča Livramento u 48, Vili Semedo u 54. i Stopira u 90. minutu meča.

Tokom kvalifikacionog ciklusa Zelenortska Ostrva su odigrala 10 mečeva, upisala sedam pobjeda, dva remija i poraz, što je bilo sasvim dovoljno da se sa 23 osvojena boda plasiraju na Svjetsko prvenstvo. Kamerun je ostao četiri boda iza, jer je imao dvije pobjede manje i dva remija više od najboljeg tima u ovoj grupi.

Plasman Zelenortskih Ostrva na Mundijal 2026. godine znači da bismo tamo mogli da vidimo i nekadašnje fudbalere Partizana, iako su za to male šanse. Rikardo Gomeš već godinama nije reprezentativac i to svojom odlukom, dok je Patrik Andrade krajem 2024. godine posljednji put dobio poziv u nacionalni tim.

Da li će se možda izboriti za povratak ostaje nam da vidimo, ali nema sumnje da će nastup Zelenortskih Ostrva u Kanadi, SAD i Meksiku biti spektakularan. Za one koji ne znaju detalje, riječ je o ostrvima koja se nalaze na zapadu Afrike, a najbliža su obali Senegala. Nalaze se na pola puta između Portugala i Brazila, pa nije ni čudo što su vijekovima pod uticajem tih zemalja - kako u fudbalu, tako i u svim drugim aspektima. Na posljednjem popis Zelenortska Ostrva imala su tek nešto više od 500.000 stanovnika, a od svih timova koji su igrali na svjetskim prvenstvima kroz istoriju samo je Island manji!

