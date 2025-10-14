logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Država od 525.000 stanovnika ide na Svjetsko prvenstvo

Država od 525.000 stanovnika ide na Svjetsko prvenstvo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Zelenortska Ostrva igraće na Svjetskom prvenstvu u fudbalu po prvi put u istoriji. Nevjerovatno slavlje na terenu...

zelenoortska ostrva se plasirala na mundijal 2026 Izvor: Printscreen/X/sport TV

Srbija strijepi za plasman na Svjetsko prvenstvo, šanse su poslije poraza od Albanije znatno umanjene, ali je zato jedna druga zemlja napravila istorijski uspjeh. Zelenortska Ostrva će po prvi put u istoriji da učestvuju na Mundijalu, nestvaran uspjeh za zemlju od samo 525.000 stanovnika.

Do najvećeg uspjeha ikada došli su tako što su savladali Esvantini (nekadašnji Svazilend) sa 3:0. Na 10 mečeva kvalifikacija upisali su sedam pobjeda, dva remija i jedan poraz i sa 23 boda su prošli direktno na Mundijal. Podatak da je iza ostao Kamerun sa četiri boda manje najbolje oslikava kakav je podvig napravljen.

Igraće na šampionatu u Kanadi, Americi i Meksiku i tamo će pokušati da nastave da pišu istoriju. Na terenu je nastalo pravo ludilo. Ni igrači nisu mogli da vjeruju šta su uspjeli da urade, a sigurno je da će tek da slave.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:05
Piksi odlazi
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Zelenortska Ostrva

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC