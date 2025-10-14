Država od 525.000 stanovnika ide na Svjetsko prvenstvo

Zelenortska Ostrva igraće na Svjetskom prvenstvu u fudbalu po prvi put u istoriji. Nevjerovatno slavlje na terenu...

Srbija strijepi za plasman na Svjetsko prvenstvo, šanse su poslije poraza od Albanije znatno umanjene, ali je zato jedna druga zemlja napravila istorijski uspjeh. Zelenortska Ostrva će po prvi put u istoriji da učestvuju na Mundijalu, nestvaran uspjeh za zemlju od samo 525.000 stanovnika.

Do najvećeg uspjeha ikada došli su tako što su savladali Esvantini (nekadašnji Svazilend) sa 3:0. Na 10 mečeva kvalifikacija upisali su sedam pobjeda, dva remija i jedan poraz i sa 23 boda su prošli direktno na Mundijal. Podatak da je iza ostao Kamerun sa četiri boda manje najbolje oslikava kakav je podvig napravljen.

Apito final e o Estádio Nacional de Cabo Verde vai ao rubro#sporttvportugal#QualificaçãoMundial2026#CaboVerdepic.twitter.com/tcVbhvmW5a — sport tv (@sporttvportugal)October 13, 2025

Igraće na šampionatu u Kanadi, Americi i Meksiku i tamo će pokušati da nastave da pišu istoriju. Na terenu je nastalo pravo ludilo. Ni igrači nisu mogli da vjeruju šta su uspjeli da urade, a sigurno je da će tek da slave.

