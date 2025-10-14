logo
Selektor Engleske izostavio brojne zvijezde: Moraju da imaju želju da se vrate

Selektor Engleske izostavio brojne zvijezde: Moraju da imaju želju da se vrate

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir
0

Tomas Tuhel je naglasio da je želio da zadrži okosnicu septembarskog sastava jer je bio zadovoljan kako su igrači reagovali na i van terena.

Tomas Tuhel izostavio Džuda Belingema, Fila Fodena i Džeka Griliša Izvor: Insidefoto di andrea staccioli / Alamy / Alamy / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel izjavio je danas da igrači koji nisu pozvani za oktobarske utakmice moraju biti motivisani "željom da se vrate" u nacionalni tim.

Tuhel je ovog mjeseca sa spiska reprezentacije izostavio Džuda Belingema, Fila Fodena i Džeka Griliša. Engleska je u prijateljskom meču savladala Vels 3:0 na Vembliju, a u utorak je očekuje kvalifikacioni duel za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Letonije u Rigi.

"Šta treba da osjećaju oni koji nisu u sastavu kada gledaju Englesku kako igra? Želju da se vrate, volju da ponovo budu dio ekipe", rekao je Tuhel na konferenciji za medije u Rigi.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

"U fudbalskoj naciji kao što je Engleska uvijek postoji veliki broj talentovanih igrača i potrebno je praviti teške izbore. Oni koji su sada sa nama moraju da se osjećaju privilegovano, ali i da pokažu želju da zadrže svoj dres. Oni koji nisu u timu treba da osjete poriv da budu dio njega kad se sljedeća prilika ukaže. Vrata su uvijek otvorena, sve zavisi od ponašanja i učinka", dodao je selektor.

Tuhel je naglasio da je želio da zadrži okosnicu septembarskog sastava jer je bio zadovoljan kako su igrači reagovali na i van terena.

Džud Belingem i Fil Foden su zbog povreda propustili prethodni ciklus, a njihovo ponovno izostavljanje izazvalo je brojne komentare u engleskim medijima, kao i nepozivanje Džeka Griliša, koji je bio u odličnoj formi u Evertonu.

Engleska će obezbijediti plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. već ukoliko pobijedi Letoniju, dva kola prije kraja kvalifikacija.

Tagovi

Engleska Tomas Tuhel Mundijal 2026 Svjetsko prvenstvo kvalifikacije

