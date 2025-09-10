logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo je trenutak slavlja za britanske muslimane": Meč sa Srbijom ide u istoriju, Đed Spens je prvi ikada

"Ovo je trenutak slavlja za britanske muslimane": Meč sa Srbijom ide u istoriju, Đed Spens je prvi ikada

0

Đed Spens je prvi musliman koji je obukao dres selekcije Engleske i to baš u meču sa Srbijom.

Đed Spens prvi musliman u reprezentaciji Engleske Izvor: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Na "Marakani" je ispisana istorija i to ne samo zbog blamaže Srbije koja je poražena 5:0 od strane Engleske na svom terenu već i zbog nastupa beka Totenhema Đeda Spensa na tom meču.

Dobio je on priliku da nastupi na desnoj strani terena kada je u 69. minutu zamijenio Risa Džejmsa i tako je postao prvi musliman u dresu Engleske ikada.

"Iznenađen sam time što sam prvi, tako da je ovo blagoslov. Dobro je ispisati istoriju, a nadam se kako će ovo biti inspiracija djeci širom svijeta kako i oni mogu da uspiju kao i ja. Bez obzira koje ste vjeroispovijesti, vjerujte u Boga", kazao je Spence.

Diop Tehuti Đed Hotep Spens igra za Totenhem, ponikao je u Midlzbrou, igrao je za Notingem Forest, a ima korijene sa Jamajke. U Velikoj Britaniji ima oko šest odsto musimanske populacije.

"Ovo je trenutak za slavlje za britanske muslimane. Đed ima veliku odgovornost na svojim leđima jer ne igra samo za Englesku već i za muslimane širom svijeta", kazao je Ebadur Rahman, osnivač organizacije Nujum Sports koja podržava muslimanske sportiste.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Engleska Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC