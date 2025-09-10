"Ovo je trenutak slavlja za britanske muslimane": Meč sa Srbijom ide u istoriju, Đed Spens je prvi ikada

Đed Spens je prvi musliman koji je obukao dres selekcije Engleske i to baš u meču sa Srbijom.

Izvor: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Na "Marakani" je ispisana istorija i to ne samo zbog blamaže Srbije koja je poražena 5:0 od strane Engleske na svom terenu već i zbog nastupa beka Totenhema Đeda Spensa na tom meču.

Dobio je on priliku da nastupi na desnoj strani terena kada je u 69. minutu zamijenio Risa Džejmsa i tako je postao prvi musliman u dresu Engleske ikada.

"Iznenađen sam time što sam prvi, tako da je ovo blagoslov. Dobro je ispisati istoriju, a nadam se kako će ovo biti inspiracija djeci širom svijeta kako i oni mogu da uspiju kao i ja. Bez obzira koje ste vjeroispovijesti, vjerujte u Boga", kazao je Spence.

Diop Tehuti Đed Hotep Spens igra za Totenhem, ponikao je u Midlzbrou, igrao je za Notingem Forest, a ima korijene sa Jamajke. U Velikoj Britaniji ima oko šest odsto musimanske populacije.

"Ovo je trenutak za slavlje za britanske muslimane. Đed ima veliku odgovornost na svojim leđima jer ne igra samo za Englesku već i za muslimane širom svijeta", kazao je Ebadur Rahman, osnivač organizacije Nujum Sports koja podržava muslimanske sportiste.