Engleski mediji likuju nakon "petarde" u Beogradu: "Vratili smo Srbe u školske klupe"

Engleski mediji nemilosrdni prema fudbalerima Srbije u kojima su vidjeli najveću opasnost u grupi.

Izvor: MN PRESS

Engleska javnost likuje nakon "petarde" u Beogradu. Izabranici Tomasa Tuhela su dominirali tokom svih 90 minuta na stadionu "Rajko Mitić" i zaslužili hvalospjeve u domaćim medijima koji ih nisu štedili proteklih par mjeseci.

Samo prije godinu dana na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, Srbi su pokazali "zube" tim istim Englezima, ali na kraju poraženi minimalnim rezultatom 1:0. Ovog puta su ih nadigrali sa rezervnom postavom i održali pravi čas fudbala pritom nanijevši najteži poraz na domaćem terenu u istoriji.

"Tri lava su školovali Srbe na njihovom travnjaku. Utakmica koja je trebalo biti najteži test, pretvorila se u čas fudbalskog obrazovanja. Vratili smo Srbe u školu sa kombinovanom postavom", piše britanski Daily Mail.

Gardijan je takođe bio zadovoljan viđenim i apostrofira to što Tuhel nije mogao da računa na najbolje igrače.

"Na najvećem stadionu na Balkanu, Engleska je dominirala u svakom segmentu igre. Nije bila potrebna ni najbolja postava - Srbija je bila pregažena, i to u sopstvenom dvorištu", naveli su.

BBC naglašava da je napadački potencijal selekcije Engleske ogroman, da ni izostanak Belingema i Sake ne može da se nazove hendikepom.

"Engleska je konačno pokazala napadački talenat, učinivši to bez Belingema i Sake - koje većina smatra sigurnim starterima. Napadač Čelsija Kol Palmer takođe je bio odsutan, kao i Fil Foden. Najbolja engleska predstava ostavlja Tuhela sa dilemom oko odabira sastava", piše BBC.

Tuhel blistao poslije pobjede na Marakani

Selektor Engleske je očekivano bio zadovoljan doprinosom igrača sa klupe. "Drago mi je zato što su igrači mogli da pokažu ono što su mi pokazivali tokom nedjelje. Ova sedmica je bila izvanredna. Stav i način na koji smo igrali u oba meča. Ovo danas bila je pobjeda koja šalje poruku, protiv teškog protivnika u teškom okruženju. Timski rad, timski nastup, način na koji smo pomagali jedni drugima".

U preostala tri kola Engleskoj će biti dovoljno da osvoji pet bodova da bi se kvalifikovala za Svjetsko prvenstvo 2026 "I nije bilo negativnog stava na terenu, nije bilo nervoze. Što se mene tiče, ovo je timski rad u najčistijem obliku. Igrali smo fudbal na visokom nivou i ostvarili zasluženu pobjedu", zaključio je Nijemac.

