Šta čeka Srbiju poslije engleske šamarčine? Albanija je ključ, direktan plasman moguć samo matematički

Selektor Dragan Stojković Piksi i fudbaleri Srbije moraće da protiv Andore, Albanije i Letonije izbore plasman u baraž za odlazak na Mundijal. Prvo mjesto i Engleska više nisu u domašaju.

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Srbija je doživela pravi debakl pošto je na domaćem terenu poražena od Engleske 5:0 i tako realno ubila svaku nadu da srpski tim može direktno na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Nije problem za "orlove" samo nemogućnost da se nadoknadi pet golova minusa u odnosu na Engleze nego što zaista ne djeluje da bilo ko u ovoj grupi Englezima može da otkine i bod.

Kakva je sada situacija u grupi?

"Orlovi" su ovim ubjedljivim i teškim porazom pali na treće mjesto na tabeli. Englezi su sa pet rutinskih pobjeda prvi, druga je Albanija koja je izgubila samo od Engleske, ali ima remije sa Letonijom i Srbijom. Sada su savladali nejaku Letoniju 1:0 i tako izbili ispred Srbije.

Srbija ima pobjede nad Andorom i Letonijom, uvodni remi sa Albanijom i sada poraz od Engleske. Letonci i Andora nemaju nikakve šanse.

Šta čeka Srbiju?

Srbija ima još četiri meča do kraja kvalifikacija i djeluje da je sljedeći presudan. U narednoj reprezentativnoj pauzi dočekuje Albaniju 11. oktobra, pa tri dana kasnije idu na gostovanje Andori. Sa tih šest bodova Srbija je vrlo vjerovatno sigurna u baražu, pa tu šta bude, biće. Kvalifikacije završavaju gostovanjem protiv Engleske i utakmicom sa Letonijom. Još uvijek je sudbina u srpskim rukama, ali to im nažalost ne uliva samopouzdanje da će se naći na Mundijalu.

(MONDO)

