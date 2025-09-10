Šta čeka Srbiju poslije engleske šamarčine? Albanija je ključ, direktan plasman moguć samo matematički

"Orlovi" su ovim ubjedljivim i teškim porazom pali na treće mjesto na tabeli. Englezi su sa pet rutinskih pobjeda prvi, druga je Albanija koja je izgubila samo od Engleske, ali ima remije sa Letonijom i Srbijom. Sada su savladali nejaku Letoniju 1:0 i tako izbili ispred Srbije.
Srbija ima pobjede nad Andorom i Letonijom, uvodni remi sa Albanijom i sada poraz od Engleske. Letonci i Andora nemaju nikakve šanse.
Srbija ima još četiri meča do kraja kvalifikacija i djeluje da je sljedeći presudan. U narednoj reprezentativnoj pauzi dočekuje Albaniju 11. oktobra, pa tri dana kasnije idu na gostovanje Andori. Sa tih šest bodova Srbija je vrlo vjerovatno sigurna u baražu, pa tu šta bude, biće. Kvalifikacije završavaju gostovanjem protiv Engleske i utakmicom sa Letonijom. Još uvijek je sudbina u srpskim rukama, ali to im nažalost ne uliva samopouzdanje da će se naći na Mundijalu.
