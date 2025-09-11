Zvonko Milojević bio gost Fudbalskog saveza Srbije na meču protiv Engleske

Legendarni golman Zvonko Milojević bio gost Fudbalskog saveza Srbije na utakmici protiv Engleske u Beogradu.

Fudbalska reprezentacija Srbije ubjedljivo je poražena od Engleske (0:5) u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje se 2026. godine igra u Kanadi, SAD i Meksiku. Rezultat ćemo pokušati da zaboravimo, ali veliki gest Fudbalskog saveza Srbije treba isticati i pamtiti - nacionalni tim je nakon mnogo godina gledao Zvonko Milojević (54).

Nekadašnji golman Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije bio je poseban gost FSS na meču protiv jedne od najboljih svjetskih reprezentacija. Ovaj gest, kao i onaj kada mu je Dragan Džajić nedavno uručio novi dres povodom rođendana, pokazuju da Fudbalski savez Srbije ne zaboravlja bivše reprezentativce i da o njima vodi računa i nakon igračkih karijera.

Zvonko Milojević je bio gost na stadionu na poziv Fudbalskog saveza Srbije, a pozivnice su dobili i njegovi nasljednici - ćerke Magdalena i Tijana, odnosno sin Mladen. Ovo je prva utakmica kojoj je prisustvovao još od spektakla koji su 2014. godine na istom mjestu priredili Crvena zvezda i Udineze. Bio je to revijalni meč u čast Dejana Stankovića i njegove karijere, a koji je svojevremeno bio saigrač sa Milojevićem u najtrofejnijem srpskom klubu.

Kako je povrijeđen Zvonko Milojević?

Legendarni golman koji je tokom karijere nosio dres Crvene zvezde, Anderlehta i Lokerena, a 10 puta bio reprezentativac Jugoslavije, već 18 godina je u invalidkskim kolicima. On je davne 2007. godine doživio tešku saobraćajnu nesreću, kada je na njegov automobil u Njemačkoj naletio kamion poljskih tablica.

Oporavak od teških povreda dug je i naporan, a Milojević je tokom godina imao veliku pomoć svojih saigrača sa klupskog i reprezentativnog nivoa. Nije ga zaboravio ni Fudbalski savez Srbije, što je svakako divan gest čelnih ljudi srpskog fudbala i zaslužuje svaku pohvalu.

