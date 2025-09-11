logo
Veliko srce Edinsona Kavanija: Pomogao novinaru da spasi ćerkin život!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Urugvajski napadač Edinson Kavani pokazao je da ima veliko srce. Njegov nesebičan gest pomogao je da spasi život ćerke lokalnog novinara.

Veliko srce Edinsona Kavanija: Pomogao novinaru da spasi ćerkin život! Izvor: MN PRESS

Lijepa priča dolazi iz Urugvaja o sjajnom fudbaleru, ali još boljoj osobi.

Lokalni novinar Rafa Kotelo otkrio je da je prije godinu dana Edinson Kavani pomogao da bude spašen život njegovoj ćerki Emi.

Djevojčica je imala ozbiljnih zdravstvenih problema od djetinjstva i imala je dvije operacije kod neurokirurga u Argentini. Međutim, njeno se stanje ponovo pogoršalo.

"Kad je ljekar vidio rezultate, rekao je da moramo hitno operisati. Bila je u smrtnoj opasnosti“, rekao je Kotelo za "El Observador".

Operacija je bila vrlo skupa, a novac je trebalo prikupiti odmah i u gotovini. Kotelo je bio u bezizlaznoj situaciji, pa se u očaju obratio Kavaniju, kojeg je zbog prirode posla poznavao od ranije.

Iako sam nije bio u blizini, nazvao je prijatelja, vlasnika restorana u blizini klinike u kojoj se odvijala operacija.

"Kavanijev prijatelj ispraznio je kasu i kompletan dnevni prihod donio u kliniku", objasnio je djevojčicin otac i tako je prikupljen potreban novac i spašen Emin život.

Kavani, koji je u impresivnoj karijeri nastupao za Danubio, Palermo, Napoli, Pari Sen Žermen, Mančester junajted, Valensiju i Boku Juniors, nikada nije spomenuo dug, ali novinar je kasnije uspio da skupi cijeli iznos i da ga vrati fudbaleru.

"Nikada to nije spomenuo, ali osjećao sam obavezu da mu vratim novac. Kad sam mu vratio , rekao je - o čemu pričaš? Važno je da je Ema dobro", podvukao je Kotelo, čija je ćerka dobila novu šansu za život.

(MONDO)

Tagovi

Edinson Kavani fudbal

Komentari 0

