Tomas Tuhel: "Engleska kao autsajder ide na Mundijal, ali to ne znači da nema šanse"

Selektor Engleske Tomas Tuhel rekao je da će njegova ekipa na Svjetskom prvenstvu sljedećeg ljeta biti autsajder i da nema šanse za uspjeh ako se ekipa ne ujedini.

Reprezentacija Engleske igrala je u dva uzastopna finala evropskih prvenstava, ali na svjetskim prvenstvima nije prošla u finale još od 1966. godine.

Engleska će se plasirati na Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku ako u utorak pobijedi Letoniju u Rigi, a Srbija ne pobijedi Albaniju ili Andoru u predstojećim utakmicama.

"Na Svjetsko prvenstvo ćemo doći kao autsajderi pošto ga nismo osvojili decenijama i igraćemo protiv ekipa koje su ga za to vrijeme u više navrata osvajale, pa moramo tamo da odemo kao ekipa inače nemamo šanse", rekao je Tuhel, a prenijeli engleski mediji.

Govoreći o sastavu, Tuhel je rekao da pokušava da izabere igrače koji mogu da ujedine ekipu u najbolji tim, pošto Engleskoj na Mundijalu treba najbolji tim.

Tuhel je u januaru preuzeo "Albion" i pobijedio je u pet od šest utakmica, nakon što je ekipa poražena u prijateljskom meču od Senegala.

Imao je tri okupljanja sa reprezentativcima i imaće još dva uoči Svjetskog prvenstva.

"Ako nikada niste osvojili Vimbldon, možete biti jedan od favorita, ali ne favorit. Tu je Brazil, tu je Argentina, Španija, Francuska i oni su nedavno osvojili takmičenje. To ne znači da nemamo šanse i to znamo veoma dobro. Prvo da se kvalifikujemo, a onda ćemo tačno znati zbog čega idemo tamo", naveo je Tuhel.

Engleska će večeras igrati prijateljsku utakmicu protiv Velsa, a 14. oktobra protiv Letonije.

Na tabeli Grupe K Engleska je prva sa svih 15 bodova, Albanija je druga sa osam bodova, a treće mjesto zauzima Srbija sa sedam bodova, ali i utakmicom manje. Letonija ima četiri boda, a posljednja je Andora bez bodova.

Prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se direktno na Svjetsko prvenstvo, a drugoplasirane će igrati u baražu.

