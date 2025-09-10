logo
"Je l' sam ti rekao? Nisam vas lagao": Selektor Engleske Tuhel i prije Marakane osjetio šta će biti

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Selektor Engleske Tomas Tuhel blistao od zadovoljstva poslije ubjedljive pobjede protiv Srbije u Beogradu - 5:0.

tomas tuhel o srbija engleska 0:5 Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Selektor Engleske Tomas Tuhel (52) blistao je u Beogradu od sreće poslije najubjedljivije pobjede i najboljeg meča od kada je sjeo na klupu "Albiona", Srbija - Engleska 0:5.

"Rekao sam ti! Samo je potrebno malo vjere u ono što radim. Govorili smo da imamo dobar osjećaj i šta vidimo na našim treninzima. Nisam vas lagao. Da to nisam primijetio, rekao bih da još nismo spremni", kazao je Tuhel za Bi-Bi-Si.

Iako je igrao bez pola najjače postave, njegov tim se doslovno prošetao kroz Beograd.

"Drago mi je zato što su igrači mogli da pokažu ono što su mi pokazivali tokom nedjelje. Ova sedmica je bila izvanredna. Stav i način na koji smo igrali u oba meča. Ovo danas bila je pobjeda koja šalje poruku, protiv teškog protivnika u teškom okruženju. Timski rad, timski nastup, način na koji smo pomagali jedni drugima...", rekao je Tomas Tuhel.

"I nije bilo negativnog stava na terenu, nije bilo nervoze. Što se mene tiče, ovo je timski rad u najčistijem obliku. Igrali smo fudbal na visokom nivou i ostvarili zasluženu pobjedu", nizao je pohvale Nijemac.

U preostala tri kola Engleskoj će biti dovoljno da osvoji pet bodova da bi se kvalifikovala za Svjetsko prvenstvo 2026. U ovom trenutku je na perfektnih 5/5.

(MONDO)

Tagovi

Srbija Engleska fudbal Tomas Tuhel Mundijal 2026

