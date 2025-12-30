logo
Toronto savladao Orlando: U timu Darka Rajakovića čak sedam dvocifrenih košarkaša

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Darko Rajaković je donio Evropu u NBA ligu. Ne igra tako da se oslanja na zvijezdu, već ima devet ili deset ravnopravnih igrača u rotaciji.

Toronto Orlando NBA liga Izvor: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia

Ponovo pobjeđuje Toronto sa Darkom Rajakovićem na klupi. Tim iz Kanade je trijumfom nad Orlandom uspio da se popne na četvrto mjesto na istoku sa 20 pobjeda i 14 poraza.

Nevjerovatan meč je odigrao Toronto koji je imao ćak sedam dvocifrenih u svom timu. Šed je dao 19, Ingram 17, Dik 15, Barns i Mamukelašvili po 13 poena, a Agbadži i Volter po 10 poena.

Tu se ne završava nevjerovatna timska igra Toronta. Marej Bojls jeste imao samo 4 poena, ali je doprinio sa 12 skokova, dok je Imanuel Kvikli takođe bio odličan sa 4 poena i po 5 skokova i asistencija.

Vašington Vizardsi su poraženi od Finiksa 115:101 bez Tristana Vukčevića u sastavu, a u teškom porazu Čikago Bulsa od Minesote 136:101 Nikola Vučević je bio svijetla tačka sa 23 poena, 5 skokova i 3 asistencije.

U pobjedi Portlanda nad Dalasom 125:122 najefikasniji bio je Deni Avdija sa 27 poena i 11 asistencija, a samo jedan skok mu je falio za tripl-dabl.

Tagovi

Darko Rajaković NBA liga Toronto Reptors

