Rajakovićev Toronto srušio Milvoki: Vrhunski posao Čačanina, ponovo ima niz pobjeda

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Toronto Darka Rajakovića vezao je drugu pobjedu, nakon niza od četiri poraza

Toronto pobijedio Milvoki Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Toronto je došao do vrlo važne pobjede. Ekipa Darka Rajakovića je pobijedila Milvoki 111:105, na gostujućem terenu i na taj način zabilježila drugu pobjedu u nizu. Nakon sjajnog starta, ekipa koju vodi Čačanin upala je u mini-krizu, pa je poslije četiri poraza uspjela da savlada Majami, a onda i tim koji se borio bez najboljeg u ekipi - Janisa Adetokumba.

Toronto je na početku poveo 15:4, pa je Milvoki tokom čitavog susreta zapravo jurio zaostatak. I ma koliko domaćini prijetili, ekipa Darka Rajakovića uspijevala je da pronađe rješenje i sačuva makar i minimalnu prednost. Vrlo je bila važna partija Džamala Šida koji je u finišu meča davao najvažnije poene.

Naravno, najbolji u ekipi Čačanina bio je Brendon Ingram koji je utakmicu završio sa 29 poena, osam skokova i tri asistencije za 35 minuta. Slijedio ga je Skoti Barns sa 24 poena i 11 skokova. Na drugoj strani Bobi Ports je ubacio 24 poena i uhvatio 12 skokova, a Kevin Porter bio je drugi najbolji sa 22 poena i 13 asistencija.

Međutim, ovako razigrana ekipa Milvokija nikao ne može da se oporavi od izostanka najboljeg igrača. Ovaj tim odigrao je peti vezani meč bez Janisa Adetokumba,koji se oporavlja od istegnuće desnog lista, a za to vrijeme Milvoji je svega jednom slavio - protiv Bostona 116:101.

Rezultati prethodnih mečeva

  • Šarlot - Atlanta 133:126
  • Indijana - Njujork 113:114
  • Bruklin - Majami 95:106
  • Nju Orleans - Hjuston 133:128 (119:119)
  • Oklahoma - Klipersi 122:101
  • Milvoki - Toronto 105:111
  • San Antonio - Vašington 119:94
  • Dalas - Detroit 116:114 (110:110)
  • Juta - Lejkersi 135:143
  • Denver - Orlando 126:115
  • Finiks - Golden Stejt 99:98

