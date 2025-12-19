Rajakovićev Toronto srušio Milvoki: Vrhunski posao Čačanina, ponovo ima niz pobjeda

Toronto Darka Rajakovića vezao je drugu pobjedu, nakon niza od četiri poraza

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Toronto je došao do vrlo važne pobjede. Ekipa Darka Rajakovića je pobijedila Milvoki 111:105, na gostujućem terenu i na taj način zabilježila drugu pobjedu u nizu. Nakon sjajnog starta, ekipa koju vodi Čačanin upala je u mini-krizu, pa je poslije četiri poraza uspjela da savlada Majami, a onda i tim koji se borio bez najboljeg u ekipi - Janisa Adetokumba.

Toronto je na početku poveo 15:4, pa je Milvoki tokom čitavog susreta zapravo jurio zaostatak. I ma koliko domaćini prijetili, ekipa Darka Rajakovića uspijevala je da pronađe rješenje i sačuva makar i minimalnu prednost. Vrlo je bila važna partija Džamala Šida koji je u finišu meča davao najvažnije poene.

Naravno, najbolji u ekipi Čačanina bio je Brendon Ingram koji je utakmicu završio sa 29 poena, osam skokova i tri asistencije za 35 minuta. Slijedio ga je Skoti Barns sa 24 poena i 11 skokova. Na drugoj strani Bobi Ports je ubacio 24 poena i uhvatio 12 skokova, a Kevin Porter bio je drugi najbolji sa 22 poena i 13 asistencija.

Međutim, ovako razigrana ekipa Milvokija nikao ne može da se oporavi od izostanka najboljeg igrača. Ovaj tim odigrao je peti vezani meč bez Janisa Adetokumba,koji se oporavlja od istegnuće desnog lista, a za to vrijeme Milvoji je svega jednom slavio - protiv Bostona 116:101.

