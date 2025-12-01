"Taj tip je u istoj priči kao Jokić i Dončić": Darko Rajaković opet učio Amerikance košarci

Trener Toronta Darko Rajaković je poslije poraza svog tima posebno pohvalio jednog od igrača rivalske ekipe, nije štedio riječ, pa ga je uporedio sa Nikolom Jokićem i Lukom Dončićem.

Izvor: Screenshot/YouTube/@TorontoRaptors

Darko Rajaković i njegov Toronto doživjeli su poraz od Njujorka 116:94, a jedan od najboljih igrača rivalskog tima bio je Džejlen Branson. Međutim, osporavanje rada američkog beka sve je češće, pa je trener iz Čačka odlučio da javno zaštiti igrača suprotnog tima. Rajaković je na jednostavnom primjeru, kroz opisivanje rada Nikole Jokića i Luke Dončića.

Reprezentativci Srbije i Slovenije nebrojano puta su dokazali da su drugačiji, njihov talenat i pored nestvarnih brojki koje bilježe i dalje se osporava. Nemilosrdna mašinerija NBA lige često upućuje kritike, a nisu samo Jokić i Dončić bili na meti, pamte se negativne konotacije i na račun Džejsona Tejtuma, a sličnu sudbinu sada proživljava i Džejen Branson.

Baš o Bransonu je Rajaković govorio poslije poraza Toronta u Njujorku: "Mogu da ga stavim u isti koš sa Lukom Dončićem i Nikolom Jokićem. Na drugačijim su pozicijama, naravno, ali to su igrači koji igraju u svom ritmu. Ne možeš da ih ubrzaš", započeo je Čačanin.

"Njihova svijest o igri je nevjerovatna. U svakom trenutku znaju gdje je ruka defanzivnog igrača, kakav je rad nogu, kako mogu da prođu pored nekoga, kako da dođu do svojih omiljenih pozicija na terenu, kako da iz tih pozicija postižu poene i kako da kreiraju igru", do detalja je opisao trener Toronta.

Obratio se Rajaković direktno novinaru: "On je u tome elitni. Kao što si rekao, nije najbrži, nije najjači, ali njegov nivo vještine i šuterske sposobnosti je neverovatan i to ga čini jednim od najvećih ofanzivnih oružja u ligi", zaključio je Darko Rajaković.

Bronson je u meču protiv Toronta bio treći najefikasniji u svom timu, postigao je 18 poena, šest skokova i sedam asistencija za 34 minuta. Istini za volju, ono što je bio povod za kritike bio je njegov šut za tri poena, pošto je jednom pogodio iz šest pokušaja, dok je za dva poena imao 38 posto efikasnosti, šutirao je 5/13.