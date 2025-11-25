logo
Darko Rajaković je hit trener u NBA ligi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Darko Rajaković je hit trener ove godine u NBA ligi i od Toronta je napravio ekipu koja može da se bori za titulu, a to niko nije mogao ni da pretpostavi.

darko rajakovic iz cacka pravi cuda u nba s torontom Izvor: Michael Chisholm / Getty images / Profimedia

Srpski trener Darko Rajaković iz Čačka sjeo je na klupu Toronta u ljeto 2023. godine i dogovoreno je da ekipa uđe u potpunu rekonstrukciju koja je trebalo da potraje i pet godina. Međutim, već u trećoj sezoni, Rajaković čini čuda sa Torontom i sada se o ovoj ekipi priča kao jednoj od najboljih u NBA ligi.

Toronto je prethodne noći ostvario i osmu uzastopnu pobjedu i to protiv Klivlenda (110:99), a znamo da su Kavalirsi već nekoliko godina najbolja ekipa Istoka uz Boston, Milvoki i nešto ranije Filadelfiju.

Izvor: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia

S ovom pobjedom, Toronto je skočio na drugo mjesto Istoka i ima skor 13-5, što je zaista malo ko mogao da pretpostavi kada je počela nova sezona. Jedini bolji tim od Reptorsa su Detroit Pistonsi čija rekonstrukcija se izgleda okončala na uspješan način, ali je trajala mnogo duže i pamtimo da su bili najgora ekipa lige pune tri sezone.

Inače, Reptorse je do pobjede vodio Brendon Ingram, košarkaš koga su svi otpisali, a kod Rajakovića igra u formi života i Kavsima je dao 37 poena, dok je imao i sedam skokova i dvije asistencije.


Upitan da kaže šta je kod njega obilježilo ovu sezonu, Ingram se nasmijao i rekao: "To kad Darko ulazi u svlačionicu i viče. To nije samo sada, to je svakog dana. Za mene je to najbolji dio boravka ovdje - naš trener je prisutan svakog dana", objasnio je Ingram.

Ko igra kod Rajakovića u Torontu?

Darko Rajaković je od svog dolaska u Toronto ostao bez Anunobija, Ačuve, Sijakama, Olinika i drugih, ali je uspio da stvori ekipu koja igra "evropskiju" košarku od većine timova u NBA. Između ostalog, oslanja se na više igrača u napadu i nema izraženog "superstara" iako je djelimično s takvim statusom došao Brendon Ingram. Ipak, kod njega je uvijek "zvjezdica" kraj imena jer znamo da nije lak za saradnju i ima buran život van terena.

Tako je Ingram i prvi strijelac tima sa 20,7 poena, tu je zatim Kanađanin Er Džej Beret sa 19,4 poena po meču, a zatim i Skoti Barns za koga je Rajaković rekao da će biti zvijezda. On bilježi 19,3 poena, 7,6 skokova i pet asistencija.

Tu su još i Imanuel Kvikli (15,8 poena), centar Jakob Peltl, pa Sandro Mamukelašvili, Marej-Bojls, Grejdi Dik...

NBA rezultati 25. novembar

  • Indijana - Detroit 117:122
  • Toronto - Klivlend 110:99
  • Bruklin - Njujork 100:113
  • Majami - Dalas 106:102
  • Memfis - Denver 115:125
  • Milvoki - Portland 103:115
  • Nju Orleans - Čikago 143:130
  • Finiks - Hjuston 92:114
  • Golden Stejt - Juta 134:117
  • Sakramento - Minesota 117:112

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:24
Nikola Jokić zakucavanje protiv Sakramenta
Izvor: YouTube/NBA
Izvor: YouTube/NBA

(MONDO)

