Darko Rajaković od Toronta napravio najbolji tim NBA lige

Darko Rajaković od Toronta napravio najbolji tim NBA lige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Darko Rajaković je konačno uspio da dovede svoj Toronto do forme koja je šampionska. Pobijedili su šest utakmica zaredom.

Toronto darka rajakovica ima 6 pobjeda zaredom Izvor: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia

Neverovatan meč Nikole Jokića protiv Alperena Šenguna prva je tema u NBA ligi, a nije on jedini Srbin koji je imao svoje veče. Darko Rajaković je sa svojim Torontom nastavio da niže pobjede. Reptorsi su nadigrali Vašington 140:110 i to im je bila šesta uzastopna pobjeda. Sada je kanadski tim drugi na tabeli Zapada sa 11 pobjeda i 5 poraza.

Toronto su do pobjede vodila četvorica igrača - Ar Džej Beret i Brendon Ingram sa po 24 poena i 8 skokova, Skoti Barns koji je imao 23 i Sandro Mamukelašvili sa isto toliko poena. Imanuel Kvikli dodao je 17. Sa druge strane najefikasninji sa 20 bio je Si Džej Mekolum, a srpski reprezentativac Tristan Vukčević je uz 4 poena imao 3 skoka i asistenciju.

Nikole Jovića nije bilo na meču na kome ej Majami Hit razbio Čikago Bulse 143:107. Ver je imao 20 poena i 14 skokova, Pauel 19, Adebalo 18, a Mičev i Larson po 16 poena.  Kod Čikaga Ajo Dosunmu je dao 23 poena, Džoš Gidi je upisao 19 poena, 11 skokova i 9 asistecija, a Nikola Vučević je imao 6 poena, 4 skoka i 3 asistencije.

Na ostalim mečevima Klivlend je savladao Indijanu 120:109, dok je Boston na svom terenu pretrpio poraz od Brukloina 113:2105. Dalas Maveriksi su uspjeli da pobijede Nju Orleans Pelikanse 118:115, dok je Finiks savladao Minesotu 114:113 u drami. Portland je uz malu minutažu Duopa Rita pobijedio Golden Stejt 127:123, a Oklahoma je nastavila da niže pobjede i dobila je Jutu 144:112. 

(MONDO)

