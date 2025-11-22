Darko Rajaković od Toronta napravio najbolji tim NBA lige

Darko Rajaković je konačno uspio da dovede svoj Toronto do forme koja je šampionska. Pobijedili su šest utakmica zaredom.

Neverovatan meč Nikole Jokića protiv Alperena Šenguna prva je tema u NBA ligi, a nije on jedini Srbin koji je imao svoje veče. Darko Rajaković je sa svojim Torontom nastavio da niže pobjede. Reptorsi su nadigrali Vašington 140:110 i to im je bila šesta uzastopna pobjeda. Sada je kanadski tim drugi na tabeli Zapada sa 11 pobjeda i 5 poraza.

Toronto su do pobjede vodila četvorica igrača - Ar Džej Beret i Brendon Ingram sa po 24 poena i 8 skokova, Skoti Barns koji je imao 23 i Sandro Mamukelašvili sa isto toliko poena. Imanuel Kvikli dodao je 17. Sa druge strane najefikasninji sa 20 bio je Si Džej Mekolum, a srpski reprezentativac Tristan Vukčević je uz 4 poena imao 3 skoka i asistenciju.

Nikole Jovića nije bilo na meču na kome ej Majami Hit razbio Čikago Bulse 143:107. Ver je imao 20 poena i 14 skokova, Pauel 19, Adebalo 18, a Mičev i Larson po 16 poena. Kod Čikaga Ajo Dosunmu je dao 23 poena, Džoš Gidi je upisao 19 poena, 11 skokova i 9 asistecija, a Nikola Vučević je imao 6 poena, 4 skoka i 3 asistencije.

Na ostalim mečevima Klivlend je savladao Indijanu 120:109, dok je Boston na svom terenu pretrpio poraz od Brukloina 113:2105. Dalas Maveriksi su uspjeli da pobijede Nju Orleans Pelikanse 118:115, dok je Finiks savladao Minesotu 114:113 u drami. Portland je uz malu minutažu Duopa Rita pobijedio Golden Stejt 127:123, a Oklahoma je nastavila da niže pobjede i dobila je Jutu 144:112.

