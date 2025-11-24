Darko Rajaković napravio čudo u NBA: Njegov tim bez zvijezda gazi, ovo im je sedma pobjeda zaredom

Darko Rajaković ima tim u kome nema superzvijezdu, ali to ga ne sprečava da ruši sve pred sobom.

Da nema Oklahome i Detroita koji ne mogu nikako da izgube, Toronto Reptorsi Darka Rajakovića bi bili najbolji tim NBA lige. Ekipa od koje to niko nije očekivao sada je nanizala sedam pobjeda zaredom i nalazi se na drugom mjestu Istoka sa skorom 12 pobjeda i 5 poraza.

Sada su savladali Bruklin Netse 119:109, iako su čak tri najbolja strijelca na meču bila iz redova Netsa. Martin je imao 26, Porter 25, a Klauni 22 poena, ali je ekipa iz Kanade imala više raspoloženih i bolje raspoređene poene.

Skoti Barns je upisao 17 poena, Ar Džej Beret i Džakobi Volters 16, Brendon Ingram 14, Imanuel Kvikli 13, Grejdi Dik i Sandro Mamukelašvili po 12 i Džamal Šid 11 poena.

Osim ovog i meča Los Anđeles Lejkersa u kome je Luka Dončić dominirao gledali smo pobjedu Atlante na Šarlotom 113:110, pobjedu Bostona nad Orlandom 138:129, trijumf Klivlenda nad Klipersima bez Bogdana Bogdanovića 120:105. kao i pobjedu Finiksa nad San Antoniom 111:102.