logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Darko Rajaković napravio čudo u NBA: Njegov tim bez zvijezda gazi, ovo im je sedma pobjeda zaredom

Darko Rajaković napravio čudo u NBA: Njegov tim bez zvijezda gazi, ovo im je sedma pobjeda zaredom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Darko Rajaković ima tim u kome nema superzvijezdu, ali to ga ne sprečava da ruši sve pred sobom.

Toronto stigao do sedme vezane pobjede Izvor: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia

Da nema Oklahome i Detroita koji ne mogu nikako da izgube, Toronto Reptorsi Darka Rajakovića bi bili najbolji tim NBA lige. Ekipa od koje to niko nije očekivao sada je nanizala sedam pobjeda zaredom i nalazi se na drugom mjestu Istoka sa skorom 12 pobjeda i 5 poraza.

Sada su savladali Bruklin Netse 119:109, iako su čak tri najbolja strijelca na meču bila iz redova Netsa. Martin je imao 26, Porter 25, a Klauni 22 poena, ali je ekipa iz Kanade imala više raspoloženih i bolje raspoređene poene. 

Skoti Barns je upisao 17 poena, Ar Džej Beret i Džakobi Volters 16, Brendon Ingram 14, Imanuel Kvikli 13, Grejdi Dik i Sandro Mamukelašvili po 12 i Džamal Šid 11 poena. 

Osim ovog i meča Los Anđeles Lejkersa u kome je Luka Dončić dominirao gledali smo pobjedu Atlante na Šarlotom 113:110, pobjedu Bostona nad Orlandom 138:129, trijumf Klivlenda nad Klipersima bez Bogdana Bogdanovića 120:105. kao i pobjedu Finiksa nad San Antoniom 111:102. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga Darko Rajaković Toronto Reptors

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC