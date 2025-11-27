Niko ne može da pobijedi Darka Rajakovića: "Začarao" cijeli klub, dobija se i u posljednjoj sekundi

Nastavlja se pobjednička serija Darka Rajakovića s Torontom i prethodne noći "pala" je Indijana i to u posljednjim sekundama meča zbog Brendona Ingrama.

Toronto je prethodne noći savladao Indijanu 97:95 i to "dvojkom" Brendona Ingrama u posljednjim sekundama utakmice, tako da je serija kanadskog tima nastavljena. Toronto je dobio čak devet uzastopnih utakmica, u poslednjih 14 ima samo jedan poraz, a najveće zasluge za to ima čačanski trener Darko Rajaković.

Preuzeo je ekipu prije dvije godine, rekonstruisao je i dao joj novu energiju, a čini se da je pun pogodak bio dolazak Ingrama ovog ljeta, iako su ga mnogi gledali "ispod oka" zbog tog poteza jer znamo da se radi o problematičnom karakteru. Ipak, izgleda da je za sada Rajakovića "pronašao žicu" kod Ingrama, pa mu je ovaj košarkaš donio sada i pobjedu, pokazavši odgovornost kada je bila potrebna. Pogledajte:

"Pa, zato ga i plaćamo tolike milione", nasmijao se Rajaković komentarišući svog superstara koji je inače utakmicu završio sa 26 poena i osam skokova, pa je bio i najefikasniji u svojoj ekipi.

Što se tiče ostatka tima, Skoti Barns je ubacio 24 poena i imao 10 skokova, Imanuel Kvikli je stao na 15, a Džakobi Volter na 13. S druge strane kod Indijane, koja se žestoko muči ove sezone jer nema Halibartona, prednjačio je Ti Džej Mekonel sa 16 poena, Benedikt Maturin je dao 15, a Džaris Voker 13. Bivši igrač Toronta Paskal Sijakam stao je na svega 11.

Prethodne noći inače nije bilo srpskih košarkaša na parketu, pošto je Nikola Jović i dalje povrijeđen i nije ga bilo u pobjedi Majamija protiv Milvokija (106:103).

